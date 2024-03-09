İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde gençlerin akşam yemeğine konuk oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ekonomik krize karşı üniversite öğrencilerine nefes aldıran ücretsiz yemek dağıtımına katılan Başkan Tunç Soyer, gençlerle sohbet ederek uygulamadan memnuniyetlerini sordu. Eğitimden siyasete gençlerin sorularını cevaplayan Başkan Soyer, öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çekildi.

“EN ÇOK MUTLU OLDUĞUM YER ONLARIN YANI”

Ziyarette konuşan Başkan Soyer, “Bir kere gençlerin içinde nefes alıyorum. En çok mutlu olduğum yer onların yanı. Gerçekten onlarla beraber olmaktan muazzam bir keyif alıyorum. Katip Çelebi Üniversitesi’nin içindeyiz. Burada günde yaklaşık 750 öğrencimize sıcak yemek servisi yapıyoruz. İzmir’in üniversitelerinde bu uygulamayı başlatmıştık. Katip Çelebi’de de bu işi sürdürüyoruz. Geçen sene kapının dışında yemek veriliyordu. Bu sene rektörlük izin verdi ve içeride hizmet veriyoruz. Çok iyi oldu. Çadırlarla çocukları biraz daha soğuktan koruyan bir şekilde hizmet veriyoruz. Sordum, soruşturdum, çok memnunlar” diye konuştu.

“DEVAM ETTİRMEMİZ LAZIM”

Üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek ve çamaşırhane hizmeti seçimden sonra da devam edecek mi sorusu üzerine Başkan Soyer, “Devam ettirmemiz lazım. Bu hizmetlerin çok kıymetli olduğunu, öğrencilerimizin bundan memnun kaldığını ileteceğim. İnşallah tüm öğrencilerimizin geleceği aydınlık olsun, yüzleri hep gülsün. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak her daim onların yanında durmaya devam ettik, bundan sonra da ederiz” dedi.

“UYGULAMALAR BİZE ÇOK İYİ GELİYOR”

Öğrenci Zehra Çavaş ise “Başkanım şu an yemekle beraber bize çamaşırhane hizmeti veriyor. Bence bu uygulamalar çok iyi. Öğrenci olarak başka şehirlerden İzmir’e geliyoruz. Lezzetli yemekler veriliyor, bu sırayı beklemeye değiyor. Maddi olarak da bize destek oluyor. Çok memnunuz” diye konuştu.

GÜNDE ORTALAMA 5 BİN KİŞİLİK AKŞAM YEMEĞİ DAĞITILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, hafta içi her gün 17.00 ile 19.00 saatleri arasında Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İ.Y.T.E Üniversitesi, Katip Çelebi Üniversitesi, Demokrasi Üniversitesi ve Bakırçay Üniversitesi’nde günlük ortalama 5 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapıyor. Uygulamanın başladığı 2021 yılından bugüne toplam 859 bin 400 kişilik akşam yemeği üniversite öğrencilerine ulaştırıldı.



SABAHLARI SICAK ÇORBA İKRAMI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sıcak akşam yemeği dağıtımının yanı sıra üniversite öğrencilerine Çorba Durağı adını verdiği noktalarda hafta içi her gün 07.30 ile 09.00 saatleri arasında çorba ikramı yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Eğitim Fakültesi, Ege Üniversitesi Kampüsü yakınındaki Bornova Metro ve Fahrettin Altay Aktarma Merkezinde çorba dağıtımı yapılıyor. Kurulan Çorba Duraklarında bugüne kadar toplam 394 bin 750 kişilik sıcak çorba dağıtıldı.