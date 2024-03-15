İtalyan tenor Luciano Pavarotti'ye benzediği için 'Türk Pavarotti' olarak tanınan ünlü opera sanatçısı ve tenor Hakan Aysev, İzmir'de sevenleriyle buluşacak. 'Dario Moreno ve Ustalara Saygı Gecesi'nde sahne alacak Aysev, dünyaca tanınmış müzisyenler Dario Moreno ve Giannis Parios ile Türkiye'nin değerli sanatçıları Tanju Okan, Cem Karaca, Yıldırım Gürses ve Barış Manço'nun parçalarını sahneye taşıyarak kulakların pasını silecek.

Urla Hakan Çeken Kültür Merkezi'nde 6 Nisan günü saat 20.30'da gerçekleşecek olan etkinliğin biletleri ise Biletix'ten temin edilebilecek.

Sosyal medya hesabından tüm sanatseverleri etkinliğe davet eden Hakan Aysev, "Urla'm nihayet buluşuyoruz, herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.