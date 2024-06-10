Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sokakta yaşayan iki köpekte kuduz vakasının tespit edilmesi üzerine Batıkent Mahallesi ve Payamlı Mahallesi kuduz şüphesiyle karantina altına alındı. Batıkent Mahallesi'nde 4 Haziran'da sokakta yürüyen Mustafa Şahin adlı yurttaşı bir köpek ısırdı. Şahin, Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olaydan sonra iddiaya göre Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin çalışanları ile Batıkent Mahalle Muhtarı Halil Kaya, işbirliği içinde uyuşturucu iğneyle bayıltarak köpekleri toplamaya başladı. Muhtar Kaya, sosyal medyadan tehdit edildiğini iddia etti.

Ekşi Sözlük isimli sosyal medya platformunda Yeniden Refah Parti’sinin yönettiği Urfa Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan bir görevlinin ise bir köpeği uyuşturucu iğne ile bayıltıp boğduğu iddia edildi.

Doğa İnsan Hayvan Koruma ve Bilgilendirme Konfederasyonu Kurucular Kurulu Başkanı Haydar Özkan, açıklama yaparak Eyyübiye ilçesindeki çöp alanlarında “ölüm çukurları” bulunduğunu ve bu çukurlarda köpeklerin toplandığını belirtti.

“Kuduz pozitif vakalarına yönelik raporları halka sunmak zorundasınız”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, karantina bölgesinde veteriner eşliğinde toplanan sokak hayvanları rehabilitasyon merkezlerimize getirilerek özel alanlara alındığını açıkladı.

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), yayımladığı mesajda kuduz vakasıyla ilgili raporların kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini yazdı. Yeniden Refah Partili Şanlıurfa Belediyesi’ne çağrı yaparak “Aylardır usulsüz şekilde ve şiddet içeren yöntemlerle topladığınız ve bilinmeze gönderdiğiniz köpekleri yasanın öngördüğü şekilde aşılayıp kısırlaştırılıp alındıkları yere bırakmak zorundasınız! Kuduz pozitif vakalarına yönelik raporları halka sunmak zorundasınız” dedi.

Hayvan hakları savunucuları ise kuduz görüldüğü iddia edilen Batıkent Mahallesi ve Payamlı Mahallesi’nde tüm kedi ve köpeklerin toplatıldığını belirterek durumu protesto etti.

Eylemde kuduz vakalarıyla ilgili açıklama yapan Ankara Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Tuğba Gürsoy, “Kuduzu köpeğe, ineğe, kediye bulaştıran yaban hayatıdır, burada bir kuduz tehlikesi varmış gibi bütün hayvanların canına kastediliyor” diye konuştu. Yetkililerin sadece 13 köpeğin alındığı yönündeki açıklamasına eleştiren Gürsoy, şunları söyledi:

“Şehri geziyoruz, saatlerdir köpekleri göremiyoruz, karantinada 13 tane köpek var deniyor, bu köpekler yani bu şehrin köpekleri nerede, biz bunu sormak istiyoruz? Ne yapıldı bu köpeklere? Sokakta yok, bakım evinde yok, nerede bu köpekler?”

Yaşam için Yaşa İnisiyatifi ise medyada kuduzla ilgili yayılan haberlerin köpeklerin toplatılmasına gerekçe yapıldığını açıkladı. Yaşam için Yaşa İnisiyatifi tarafından yayımlanan açıklamada “Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Şanlıurfa Barosu ve basın meslek kuruluşları başta olmak üzere tüm meslek örgütlerine sesleniyoruz: Kuduz vakalarına dair asılsız haberlere karşı bilimsel açıklamalarınızı ve yasal başvurularınızı ivedilikle bekliyoruz” denildi.