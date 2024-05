Tur, Batı Anadolu'da kurulan on iki İyon kentinden biri olan ve M.Ö. 2000'de ilk kurulan İyon kenti Teos'un tarihi ile başladı. Rehber Cafer Öz, Teos'un dünyada ilk kurulan İyonya Dionysos Sanatçılar Birliği'ne ve antik kira sözleşmesine ev sahipliği yaptığını anlattı. Ayrıca, Seferihisar'ın kültürel mirasını vurgulayarak, ilçenin Türkiye'nin ilk "Cittaslow" (Sakin Şehir) ünvanına sahip olduğunu ve yerli tohumlara sahip çıkma adına kurulan Can Yücel Tohum Merkezi'ni tanıttı. Gezi sırasında kulüp üyeleriyle birlikte Seferihisar'ın önemli tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret ettiler. Bu mekanlar arasında Kundakçı Ömer Efe'nin anıtı, Hıdır Bey’in yetiştiği Kasım Çelebi Medresesi ve Sığacık Kalesi'nden Gelin Kınası Kuyusu gibi yerler bulunuyordu. Her bir mekana ait detaylı bilgiler verildi.

Urla Rotary Kulübü üyeleri, Seferihisar'da düzenlenen tarih ve kültür turu sayesinde hem bilgilendirici hem de keyifli bir gün geçirdiler. Bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde görme fırsatı bulan üyeler, bu unutulmaz deneyim nedeniyle yaşadıkları memnuniyeti dile getirdiler.

Urla Rotary Kulübü Başkanı Berna Üzer Seferihisar ilçesinde Yazar Cafer Öz rehberliğinde yapılan bu turun kulüp üyeleri için unutulmaz bir anı olarak hafızalarda yerini aldığını dile getirerek, “Milli Mücadele döneminde halkın yaşadıkları ve dönemin ünlü efelerinin mücadeleleri çok etkileyiciydi. Kundakçı Romanının yazarı Cafer Öz’e ve gezimizin düzenlenmesinde çok değerli katkılar sunan Seferihisar Belediye Başkanı Sayın İsmail Yetişkin’e çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. Üzer Seferihisar’ın geçmişine ışık tutan Kundakçı Romanının yazarı ve gezinin rehberi Cafer Öz’e Kundakçı Ömer Efe anıtının önünde kulüp flemasını ve adına dikilmiş fidan bağış kartını takdim etti.