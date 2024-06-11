Edirne'de yaşayan engelli bir vatandaş, Jandarma Genel Komutanlığının düzenlediği temsili askerlik uygulamasıyla 1 günlük askerlik görevini yerine getirdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Uzunköprü ilçesinden Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na başvuran vatandaş, askerlik yemini ederek askerlerimizle eğitim faaliyetlerine katıldı ve temsili nöbet tuttu.

Günün sonunda terhis belgesini alan vatandaş, askerlik görevini sembolik olarak yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın temsili askerlik uygulaması, askerlik kanunu kapsamında silahaltına alınmaları mümkün olmayan engelli vatandaşlara, bu hak ve ödevlerini sembolik olarak yerine getirme ve kısa sürelerle de olsa kışla ortamı yaşama imkanı sunuyor.