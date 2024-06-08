Vali Ünlü, programı kapsamında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün yıl sonu sergisini de ziyaret etti. Sergideki el emeği ürünleri inceleyen Vali Ünlü, eğitmenler ve öğrencilerle sohbet etti. Sanatın ve el emeğinin önemine vurgu yapan Vali Ünlü, bu tür çalışmaların artırılmasının gerekliliğine değindi.

Şehit ailesine anlamlı ziyaret

Turgutlu ziyaretinde Derbent Mahallesi'nde şehit Çarşı ve Mahalle Bekçisi Ali Karakuzu’nun ailesini de unutmayan Vali Ünlü, şehit ailesine Türk Bayrağı ve Kur’an-ı Kerim takdim etti. Şehit ailelerinin Türk milletine emanet olduğunu belirten Vali Ünlü, devlet olarak her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.

110 yaşındaki Ahmet amca ile samimi buluşma

Derbent Mahallesi’nde 110 yaşındaki Ahmet Çakal ile karşılaşan Vali Ünlü, Ahmet Amca’nın çay davetini geri çevirmedi. Ahmet Amca’nın askerlik anılarını dinleyen Vali Ünlü, misafirperverliği için teşekkür ederek mahalledeki esnaf ve vatandaşlarla da sohbet etti.

Yapımı devam eden stadyumda incelemeler

Vali Ünlü, ziyaretlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz’ü de makamında ziyaret etti. Turgutlu’da yapımı süren stadyumu yerinde inceleyen Vali Ünlü, yetkililerden projeyle ilgili bilgi aldı.

Seramiksan A.Ş.’ye ziyaret

Programının son durağında Seramiksan A.Ş.’yi ziyaret eden Vali Ünlü, Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Demirdöver’den üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Turgutlu’da sanayinin ve üretimin önemine değinen Vali Ünlü, ilçenin ekonomik potansiyelini artıracak projelere destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Vali Enver Ünlü’nün Turgutlu ziyareti, ilçede büyük bir memnuniyetle karşılandı. Yoğun programına rağmen vatandaşlarla birebir temas kuran Vali Ünlü, Turgutlu’nun her yönüyle kalkınması için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.