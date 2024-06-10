Mahkeme, ırkçı hakaretlerden yargılanan 3 sanığa 8'er ay hapis cezası, iki yıl stadyumlara giriş yasağı ve dava masraflarının ödenmesi yönünde karar verdi.

Bu karar, LaLiga kurumunun şikayeti sonucunda ırkçılıkla ilgili İspanya'da verilen ilk hapis cezası olarak tarihe geçti.

Duruşma sırasında yaşları 18 ile 21 arasında değişen sanıklar, Vinicius, LaLiga ve Real Madrid'den özür dilemiş ve yaptıklarının yanlış olduğunu belirten bir açıklama yapmıştı.

İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerinin bağlı olduğu LaLiga kurumunun başkanı Javier Tebas, mahkeme kararının ardından yaptığı açıklamada, "Bu karar, İspanya'da ırkçılıkla mücadele için harika bir haber. Vinicius'un uğradığı zararı onarıyor ve stadyuma hakaret etmek için gidenlere, tespit ve rapor edilecekleri, cezai işlem uygulanacağı yönünde açık bir mesaj gönderiyor" dedi.

Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior da ırkçılığa karşı her yerde mücadele ettiğini söyledi. Vinicius, "Futbol sahasında ve sahada dışarıda ırkçılığa karşı her zaman mücadele edeceğim. Bu karar, tüm dünyada ırkçılığa karşı mücadelede önemli bir adımdır" diye konuştu.