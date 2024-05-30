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"Filenin Sultanları", Antalya'da düzenlenen VNL'nin ilk haftasında iki galibiyet, iki de mağlubiyet yaşamıştı.

Organizasyonun ikinci haftasındaki ilk maçını kazanan milli takım, VNL'deki beşinci müsabakasında üçüncü galibiyeti elde etti.

Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan karşılaşmada Almanya'yı 3-1 yenen millilerde Melissa Vargas, 23 sayıyla mücadelenin en skorer ismi oldu.

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