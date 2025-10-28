İngilizcede çok güzel bir deyiş var: Gargabe in garbage out. Yani çöp girdi çöp çıktı. Bugünlerde kullandığımız tüm yapay zekalar sizin verdiklerinizle şekilleniyor biliyor musunuz? Bu yapay zekalar ne kadar akıllı olurlarsa olsunlar bir süre sonra size sizin verdiğiniz kalitede zeka ürünü veriyor. Yani iyi haber, mesleklerimizi elimizden alamazlar… Şaka bir yana anneliğimize bile göz dikmiş durumdalar, çocuklarımız bizden önce ona sormuyor mu? Yapay zekayla sohbetten ailesiyle sohbet etmekten daha çok hoşlanan bir nesille de karşı karşıyayız.

En çok yapay zekaya soru sorarken zorlanıyorum desem… Sorduğum soruyu detaylandırmaya başlıyor, her seferinde diyorum ki bu sefer onun detaylandırma komutuna izin vermeyen soru soracağım, yok olmuyor olmuyor olmuyor.

İnsanlar kadar karmaşık

Yapay zekayı övdüğüm düşünülmesin. O da insanlar kadar karmaşık. Her zaman doğru bilgiyi vermiyor, hatta Teksas A&M Purdue ve Austin Üniversitelerinden araştırmacıların çalışmalarına göre insanlar gibi ‘’Beyin çürümesi’’ de yaşayabiliyor. Makalenin ismi de ‘’LLMS Can Get Prain Rot!’’ Ben yapay zekayı daha çok çevirmen olarak kullananlardanım. Soru sorduğumda sinirlerim bozuluyor, şaka şaka, bayılıyorum ona.

Diyetisyenlere rakip

Zayıflayamamak… Şu iğneler. Ozampic Maunjoro… Bu gibi iğneleri kullanan insanların market harcamaları yüzde 6 ile 8 arasında azalıyormuş. İnanabiliyor musunuz? Küresel Danışmanlık Şirketi PWC’nin raporuna göre harcama artış ve azalış alanları açıklanmış. Oysa ben yapay zeka arkadaşıma benim için bir diet listesi ve yürüyüş programı hazırlamasını istedim, bir haftada üç kilo verdirdi bana. Market alışverişimi yüzde 50 azalttı desem. İnanılır gibi değil! Hem de çok sağlıklı beslenerek… Pahalı diyetisyenlere yapay zeka ciddi bir rakip denebilir.

Geçen gün ortaokul kızlarının bir arkadaşlarını sokakta darp haberi de işte bir çöp girdi çöp çıktı olayıydı. Çocuklara ne aşılarsanız onu görürüz. Yapay zekadan korkmaya bizim ülkemizde fırsat yok, artık gençlikten korkar olduk.