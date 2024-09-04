Kamuoyunda sokak hayvanlarına “ötanazi-uyutma yasası” olarak bilinen ve AK Parti’nin büyük tartışmalarla TBMM Genel Kurulundan geçirdiği sokak hayvanları yasa teklifi 5 Eylül’de (yarın) Anayasa Mahkemesi’nde ele alınacak.

Sokakta yaşayan hayvanlara, özellikle de köpeklere “ötanazi” (öldürme) tartışmalarıyla tepkilere neden olan ve TBMM’de AK Partili ve MHP'li vekillerce onaylanan 17 maddelik kanun tasarısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Ağustos’ta imzalandı.

Sokakta yaşayan kedi, köpek gibi tüm evcil hayvanların ölümle ve hapishane olarak anılan barınaklara toplatılmasını öngören, ucu açık ifadelerle hayvanların “ötanazi” (öldürme) yapılmasının yolunu açan 19 maddelik “Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni Cumhuriyet Halk Partisi AYM’ye taşıdı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AYM'nin önünde yaptığı açıklamada, 19 maddelik yasanın yürütme maddeleri dışındaki 16 maddesinin iptalini talep ettiklerini belirtti. Günaydın, AYM’ye başvuru gerekçelerini “4 milyon sokak köpeği varlığını ifade eden yasa gerekçesine karşı yalnızca 100 bin hayvanı alabilecek barınak kapasitesi varken, yasanın Resmî Gazete'de yayımlandığı gün yürürlüğe girmesini öngören ve tüm hayvanların yakalanarak barınaklarda tutulmasını hedef koyan bir düzenlemenin geçiş hükmü barındırmaması iyi niyet ile açıklanamaz” sözleriyle açıkladı.

Yasa onaylandı, köpek katliamları arttı

Yasanın TBMM’de AK Partili ve MHP’li vekiller tarafından onaylanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe girmesiyle birlikte şehirlerde kedi, köpek katliamları arttı.

AK Partili Niğde Belediyesinin geçici hayvan bakımevindeki onlarca köpeğin katledildiği ortaya çıktı. Üzerine kireç dökülen Niğde Belediyesine ait toplu “hayvan mezarlığının” çevresine bırakılan içi boş kanlı koliler bulundu. Bazı yerleri “toplu mezarlardan” dışarı çıkmış hâlde bulunan cansız köpek bedenleri, avukat ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin videolarla kayıt altına alındı.

Ankara’da Altındağ Belediyesine ait barınağın çevresinde çok sayıda köpeğin öldürülmüş hâlde bulundu. Cansız köpek bedenlerinin toprağın dışında kaldığı görülürken, bazı cansız köpek bedenlerinin ise poşetler içinde atıldığı görüldü. Bazı köpeklerin de başlarının kesilerek öldürüldüğü kayıt altına alındı.

11 Ağustos pazar günü Silivri'de bir anne köpek ile iki yavrusu ölü bulundu. Bulunamayan diğer altı yavrunun da benzer şekilde öldürülmüş olabileceği düşünülüyor. 12 Ağustos’ta ise Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde belediyeye ait depolama alanına çuvallar içinde bırakılmış 15 ölü köpek bulundu.

Bolu’da ormanlık alanda bulunan üç ölü köpeğin bedeninde ve çevrede iğnelere rastlandı.

Köpekler art arda öldürülürken üç gün önce de İzmit ilçesine bağlı Hacı Hasan Mahallesi’nde Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi'nin bahçesindeki köpek silahla vurularak katledildi.

Avukat Gürsoy: Umarım AYM, son yaşananları unutmaz

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Tuğba Gürsoy, artan hayvan katliamlarına değinerek konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Yasanın henüz teklif aşamasında itirazlarını dile getirdiklerini belirten Gürsoy, “Umarım Anayasa Mahkemesi kararını verirken, henüz bir aylık yasanın, tam da teklife itiraz ederken söylediğimiz gibi ‘bu yasa insanlara hayvanları öldürmek için güç verir’ tezimizin ne kadar hızlı doğrulandığını unutmaz” ifadelerini kullandı.

Gürsoy, “Son bir ayda, Polatlı’da dirgenle öldürülen yavru köpeğin, Bartın ve Kayseri’de kesilen kedilerin, Düzce’de tüfekle vurulup öldürülen köpeğin, Silivri’de zehirlenerek öldürülen, Kayseri’de kafasına balta vurularak öldürülen köpeklerin, Kırıkkale’de yakılarak öldürülen, Erzurum’da çöp kamyonunda preslenen köpeklerin, Hatay’da kulakları kesilen, Bergama’da araba arkasında sürüklendikten sonra sopayla öldürülen köpeğin ve bunlar gibi onlarcasının hakkını teslim eder” dedi.

Sokakta yaşayan hayvanların yaşama hakkına saldırılar, katliamlar artarken hayvan hakları savunucuları yasanın geri çekilmesi için çağrı yapıyor.

Ajda Pekkan: Sessiz kullarında maruz kaldığı şiddet bizi yaşanmaz hâle getirdi

“Katliam yasası” önceki pazar günü Yenikapı miting alanında toplanan hayvanseverler tarafından protesto edildi. Mitinge yüzlerce yurttaşla birlikte Sertap Erener, Ajda Pekkan, Hande Yener, Mustafa Ceceli ve Seren Serengil gibi ünlüler de destek verdi.

Sanatçı Sertap Erener ise “Vicdanımızın sesiyle buraya geldik ve bu vicdanı duyan milyonlar oluğuna inanıyorum bu Türkiye'de. Bu doğduğumuz topraklar bunu hak etmiyor” dedi.

Sanatçı Ajda Pekkan ise, “Ülke olarak zor bir dönemden geçtiğimizi biliyorsunuz. Sıkıntılar, savaşlar yanı başımızda Filistin'deki tarifsiz acılar, kadın ve çocuk cinayetleri bunların vicdani yükleri ve üzüntüleri üzerine bir de maalesef ülkenin dört bir tarafında acımazımca katledilen masum hayvanlarımız eklendi. Lütfen bizi daha fazla perişan etmesinler. Hayatını kaybeden masum insanlarımız için nasıl perişan oluyorsak, bize Allah'ın emaneti olan bu sessiz kullarında maruz kaldığı şiddet ve eziyet bizi yaşanmaz hâle getirdi” ifadelerini kullandı.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Sözcüsü Bahtiyar Güner de “Öncelikle söylemek istiyoruz ki bizler bu yasanın değişmesini değil, iptal edilmesini istiyoruz. Ana muhalefet partisi tarafından Anayasa mahkemesine yapılan başvuru ile biz göreceğiz ki bu ülkede hâlâ yaşatmayı seçen, hâlâ vicdanını ve hukuku dinleyen hâkimler de var” diye konuştu.

İnisiyatiflerden 5 Eylül çağrısı

Uzun zamandan beri sokaklarda hayvanlar için nöbet tutan “Sokaktayım Yanındayım İnisiyatifi” ve “Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi” kanunu görüşecek olan AYM önünde bu kez nöbet tutacak.

Sokaktayım Yanındayım İnisiyatifi’nin X hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Haydi tüm Türkiye, AYM önüne Yaşam Nöbetine! 5 Eylül Perşembe Saat: 08.00 AYM ÖNÜ 5 Eylül Perşembe günü, sabah 08.00’den itibaren, 'hayvanların yaşam hakkının' görüşüleceği Anayasa Mahkemesi önünde buluşuyoruz.”

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