Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı, İzmir MİT Bölge Başkanlığı ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle düzenlenen operasyonda, Urla açıklarında Tektaş Burnu'nun güneyindeki uluslararası sularda Türk bayraklı bir yelkenli tekne durduruldu. Tekneye çıkan ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 11 kişiyi gözaltına aldı.

FETÖ Üyeliği Suçlamasıyla Aranıyorlardı

Yakalanan 11 kişiden 10'unun FETÖ üyeliği suçlamasıyla arandığı tespit edildi. Şüpheliler arasında, daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmiş askerlerin de bulunduğu bildirildi. Gözaltına alınan diğer kişinin ise yasa dışı geçişi organize ettiği belirlendi.

Şüphelilerin İşlemleri Sürüyor

Yakalanan şüpheliler, İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na götürülerek işlemlerine başlandı. Yetkililer, operasyonun başarıyla tamamlandığını ve şüphelilerin yargı önüne çıkarılması için gerekli sürecin devam ettiğini açıkladı.