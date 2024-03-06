Urla’da yıllardır şenliklerle kutlanan “Mart Dokuzu Urla Ot Bayramı” Urla Kaymakamlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Urla Belediyesi’nin desteği ile Doğal Sofra Urla Derneği tarafından bu yıl 11. kez ‘’Yenilebilir, Sürdürülebilir ve Zehirsiz otlar’’ temasıyla 09-10 Mart tarihlerinde organize ediliyor. Ayrıca Urla Ziraat Odası, Urla Kent Konseyi, Esnaf Odası, BİTOT, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi paydaşlarımız arasında yer alıyor.

Her yıl sadece Urla’dan değil İzmir’in tüm ilçelerinden ve İzmir dışından da yoğun bir katılımın

olduğu Mart Dokuzu Urla Ot Bayramı, katılımcılara zengin, deneyimsel, öğretici ve eğlenceli bir program sunuyor. Yenilebilir Urla otlarının ve Urla otlarıyla yapılan yöresel yemeklerin satıldığı stantlar, Ot Bayramı’nın gerçekleşeceği her iki gün de açık olacak. Ot bayramı, tarihi ve kültürel gezilere, atölyelere, söyleşilere, kır gezisi ve otları tanıma etkinliklerine, çocuklar için aktivitelere, yarışmalara, sergilere, konser ve halk oyunlarına sahne olacak.

‘’Doğal Sofra Urla’’, Urla’nın ekolojik, tarımsal zenginliklerini, geleneksel mutfağını ve yeme içme kültürünü korumak, sürdürmek ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışan bir gönüllü topluluğu iken 2023 yılı içinde, Bilge Bengisu Öğünlü başkanlığında dernekleşti. Sürdürülebilir bölgesel kalkınma, sürdürülebilir tarım gibi konularda sosyal sorumluluk projelerine katkı koymaya çalışarak yeniden geleneksel ve çok çeşitli beslenmeyi, sezonunda tüketilen gıdayı öne çıkarmayı, yerel üretici ve esnafı kalkındırmayı hedefliyor. Sürdürülebilirliğe sadece ekonomi olarak değil çevre ve toplumu da kapsayan bir pencereden bakan Doğal Sofra Urla Derneği, bu topraklarda hala sahip olduğumuz doğal mirasımızı doğru kullanarak amaca ulaşabileceğimiz konusunda farkındalık oluşturmak ve bu mirası geleceğe taşımak istiyor.