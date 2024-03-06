Dünyanın en büyük turizm fuarları arasında gösterilen ITB Berlin, 170 ülke ve 5 bin 500'ü aşkın profesyonelin katılımıyla kapılarını açtı. Türkiye'den de çok sayıda turizmci, düzenlenen özel uçuşlarla fuara katılmak için Almanya'ya gitti. Turizmciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile turizm birlikleri aracılığıyla fuarda stantlar açarak Türkiye'yi temsil etti. Binlerce ziyaretçiyi buluşturan fuarda, İzmir'in Çeşme ilçesinin de standı açıldı. Gelen ziyaretçilere ilçe hakkında bilgi veren görevliler, hazırlanan broşürleri dağıtarak ünlü tatil merkezini tanıttı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Çeşme standını ziyaret etti.





"ÇEŞMEMİZİN TANITIMINA KATKIDA BULUNMUŞ OLDUK"

ÇEŞTUR AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Aktugan, fuarla ilgili yaptığı açıklamada, "Çeşme'deki turizmcilerin aldığı kararla, yurt dışında çeşitli fuarlarda Çeşme'yi temsil etmek üzere plan yaptık. Bu plan neticesinde; Hollanda Utrecht Fuarı, Romanya Bükreş Fuarı ve ITB Berlin Fuarına katılmak kararı aldık. ITB Berlin Fuarına Çeşme ilk kez katılıyor. ITB Berlin Fuarı, dünyanın en büyük turizm fuarı. Bu fuarda stant almak da çok zor; ama biz Çeşme olarak bir stant almayı başardık. Şuanda ITB Berlin Fuarında Çeşmemiz, otelcilerimiz tarafından temsil ediliyor. Çeşmemizin tanıtımına katkıda bulunmuş olduk. Bundan sonra Çeşmeli turizmciler, yurt dışındaki fuarlarda Çeşmemizi en iyi şekilde temsil edecektir" dedi.