Türk Sineması'nın önemli yapımcılarından biri olan Arif Keskiner, 86 yaşında yaşamını yitirdi.
Arif Keskiner'in Türk Sinemasına Katkıları
Arif Keskiner, Türk Sineması'na uzun yıllar boyunca hizmet etmiş ve birçok önemli filme imza atmıştır. 'Kapıcılar Kralı' ve 'Selvi Boylum Al Yazmalım' gibi kült eserler, onun yapımcılığında hayat bulmuş ve izleyicilerle buluşmuştur. Arif Keskiner, Türk Sineması'nın altın yıllarında önemli projelere imza attı
Türk Sinemasında Derin İzler Bıraktı
Arif Keskiner'in yönetmenlerle birlikte çalışarak hayata geçirdiği projeler, Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yer alıyor. Türk Sinemasının gelişimine ve zenginleşmesine önemli bir katkı sağlayan yapımcı, sanat dünyasında derin izler bıraktı.