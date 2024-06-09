2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi saat 13:15'te tamamlandı. Sınav Saati ve Sınav Süresi bugün saat 10.15'te başladı. Toplam 180 dakika yani 3 saat süren sınavda üniversite adayları ter döktü.

AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40 soru, Matematik Testinde 40 soru, Fen Bilimleri Testinde 40 soru soruldu ve 180 dakika süre verildi. Sınavdan çıkan öğrencileri veliler heyecanlı bekleyiş sonunda alkışlarla karşıladı.

YDT saat kaçta?

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi bugün saat 15.45'te başlayacak. Toplam 120 dakika yani 2 saat sürecek. YDT çıkış saati 17.45'tir