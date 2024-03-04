Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Balıkesir'in doğusu, Bursa, Çanakkale Osmaniye, Hatay, Ankara, Çankırı, Karaman, Sinop, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan, Kars, Erzurum ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Ege ile doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Trakya ile yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 14

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 14

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 21

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu sağanak yağışlı 21

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun iç kesimleri sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı 7

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 15