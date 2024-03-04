Torbalı Belediye Başkan Adayı Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Övünç Demir, projelerini halkla buluşturdu. Her kesimi ve her mahalleyi kapsayan; eğitim, sağlık, spor ve sanatta Türkiye’ye örnek olacak projeler Torbalılılar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Demir’in bütçesi, lokasyonu ve süresi belli, ayağı yere basan projeleri büyük beğeni topladı.

Toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Torbalı İlçe Başkanı Hakkı Polat, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda simultane işaret dili çevirisi ile işitme engelli yurttaşlara da ulaşılırken program sonunda geçtiğimiz günlerde saha çalışmalarında CHP bayrağı ile fotoğraflanan ve sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılan Nesrin Sargın’a çiçek takdim edilmesi, salonda coşku dolu anlar yaşattı.

Projelerini İsmail Uygur Kültür Merkezi’nde büyük ve kalabalık bir tanıtım töreni ile duyuran Demir, “Cumhuriyet Halk Partimizin vizyonuyla, kuruluşun ve kurtuluşun kenti İzmir’de ezberleri bozacak, belediyecilik denince parmakla gösterilecek ihtişamlı bir dönemin eşiğindeyiz” dedi. Konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını göstererek, “Sorumluluğumuzun farkındayız, çünkü orada bizi izleyen bir çift mavi göz var. O’nun emanetini yarına taşımak gerek, bunu yapıyoruz. Her zaman O’nun gurur duyacağı bir genç olmaya çalıştım. Ömrüm boyunca da Atatürk diyemeyenlerle mücadele ettim ve bugün de bu mücadeleye tanıklık ediyorsunuz” dedi.

“DERSİMİZE İYİ ÇALIŞTIK”

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de teşekkür eden Demir, “İlk yürümeyi, okumayı yazmayı öğrendiğim, sokaklarında top oynadığım, babamla ilk karşılıklı zeybek oynadığım, okuduğum, büyüdüğüm, mühendis olmak için memleket hasreti çektiğim, sonra ilk paramı kazandığım, kendi ailemi kurduğum, her bir karış toprağına aşık olduğum bu güzel kentte şimdi sizlerin karşısında belediye başkan adayı olarak bulunmanın onurunu, gururunu ve şerefini yaşıyorum. Alanında başarılı, mahallelerinde etkin, yetkin, sevilen meclis üyelerimizle birlikte dersimize iyi çalıştık” diye konuştu.

“SORUNLARI GÖRMEDEN PROJE ANLATAMAZSINIZ”

İlçenin altyapı, asfalt, kanalizasyon, trafik ve üstgeçit sorunlarına dikkat çeken Demir, “Sorunları görmeden proje anlatamazsınız” diyerek özellikle köyler bölgesinde yaşanan kanalizasyon sorununu çözeceklerini, mobil arıtma tesisi kuracaklarını, asfaltlama çalışmalarında verimli bir dönem başlatacaklarını, tek yön uygulamaları ve kaldırım genişletme çalışmaları yapacaklarını kaydetti.

TORBALI MERKEZE NE VARSA AYRANCILAR’A DA OLACAK

Torbalı merkezi hangi projeyi yaparlarsa Ayrancılar’ın ondan geri kalmayacağını vurgulayan Demir, hem merkezde hem Ayrancılar’da içinde olimpik yüzme havuzu, buz pateni pisti ve pek çok donatı alanı bulunan Yaşam ve Spor Merkezlerinin açılacağını duyurdu. İki bölgede de 1000’er çocuk kapasiteli kreşleri hayata geçireceklerini ifade eden Demir, yine Pancar- Ayrancılar Kültür- Sanat ve Gençlik Merkezi ile gençlere çok önemli olanaklar sağlanacağını söyledi. Torbalı Sporcu Fabrikası’nda milli sporcular yetiştireceklerini, Çocuk Köyü, Anne Baba Okulu, Etüt Merkezleri ve Köy Konakları ile hem kadınlara hem çocuklara önemli hizmetler gerçekleştireceklerini belirtti.

“NE EZEN NE EZİLEN, İNSANCA HAKÇA BİR DÜZEN”

”Ajandamızda yepyeni bir Torbalı var” diyen Demir, “Çocukların, gençlerin, kadınların, emeklilerin, engellilerin refah içinde yaşayacağı, ne ezen ne ezilenin olduğu, sadece insanca ve hakça bir düzenin olacağı bir Torbalı var. Bizler çalıştıkça dinlenen insanlarız. Her projemizi kaynağından maliyetine, lokasyonundan kaç kişiye hizmet vereceğine kadar tüm detaylarıyla şekillendirdik. Hayale değil olacak işe bakıyoruz” dedi.

PERŞEMBE PAZARI MÜJDESİ

Vizyon projelerini iki saat boyunca bir bir açıklayan Demir, birimlerde dijitalleşme, cep belediyeciliği, veri analizi sayesinde ortak akla dayanan bir şehir yönetimini içeren Smart Torbalı uygulamasının belediyecilik hizmetine yeni bir soluk getireceğini ifade etti. Kent Rehberi ve Adaptasyon, Girişimcilik ve E-Ticaret, Yatırım ve Fon Birimi ve Engelliler, Tor-Süt Tor Koop gibi pek çok birim kuracaklarını aktaran Demir, ilk 180 günde Kent Meydanı Projesi’nin tamamlanması, geleneksel Perşembe Pazarı’nı katlı pazaryeri tamamlanana kadar eski yerine taşıyacaklarını söyledi. Demir, Katlı Kapalı Pazar Yeri Projesi’nin modern yapısının Torbalı’ya çok yakışacağını etti.

İBB İLE ORTAK PROJELERE ALKIŞ

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile büyük bir işbirliği içinde şehir içi ulaşıma dair master planı, Halk Ekmek, mezbaha, otogar gibi pek çok projenin uygulamaya geçirileceğini söyleyen Demir, ilk 180 günde güvenlik kamerası olmayan kırsal mahallelere sistem kuracaklarını, Atatürk Sanayi Sitesi’nde altyapı sorunlarını çözeceklerini, Evde Bakım Ağı’nı kuracaklarını, çocuk parklarının çehresini değiştireceklerini, bisiklet yolunun ilk etabını gerçekleştireceklerini, yeşil alan miktarını artıracaklarını dile getirdi. Demir’in kapatılan belde belediye binalarında belediyecilik hizmetlerini artırma haberi salonda alkışlarla karşılandı.

“ASGARİ ÜCRETLİYİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ”

“Kamuda devamlılık kırmızı çizgimizdir” diyerek Kent Meydanı, Belediye Binası gibi projelerin tamamlanacağını kaydeden Demir, Torbalılıların istediği düğün salonu, taziye evi gibi yatırımları gerçekleştireceklerini aktardı. Engelsiz Yaşam Merkezi’ni çok önemsediklerinin altını çizen Demir, deprem bölgesi olan şehirde kalıcı önlemleri alacaklarını söyledi. Demir, tarımsal alanda da zirai Drone’lar ile çiftçilere destek olacaklarını, sosyal projelerin önemli kısmını Halk Kart aracılığı ile gerçekleştireceklerini anlattı.

Demir, sosyal projelerini şu sözlerle anlattı:

“Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Tek asgari ücretle geçinmeye çalışan çocuklu ailelere pazar ve market masrafları için destek olacağız. Evde tek emekli maaşı olan 65 yaş üstü emeklilerimize ayda 1000 TL destek vereceğiz. Başka geliri olmayıp sadece engelli maaşı ile geçinmeye çalışan hemşehrilerimize ayda 1000 TL Halk-Kart yüklemesi yaparak ev ekonomisine destek olacağız. Dar gelirli ailelere yeni doğan çocuğu için Halk-Kart aracılığı ile bebek arabası hediye edeceğiz. - Üniversite sınavları sonucu sıralamada ilk 10 bine girene aylık 5000TL, ilk 20 bine girene aylık 2500 TL, Torbalı’da ikamet eden dar gelirli öğrencilerimize de aylık 1500 TL burs desteğini Halk Kart aracılığı ile vereceğiz. Ayrıca İzmir dışında öğrenim gören gençlerimizin mesafeye bakmaksızın yılda iki kere gidiş-dönüş yol masraflarını karşılayacağız.”