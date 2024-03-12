Kemal Sunal’ın Zübük filmini belki 10 kez seyrettim bıkmadan.

Bazan kahkaha atarak,

Bazan derin derin düşünerek.

Zübük, kendine yarar sağlayacak her şey için yalan söylemekten kaçınmayan, Yalanları yüzüne vurulduğunda hiç kızarmayan,

Yüzsüz,

Utanmaz,

Kendi çıkarını her şeyin üzerinde tutan,

Çıkarı için din, örf –adet ne varsa suiistimal etmekten korkmayanlar için söylenen bir toplumsal figür.

Özellikle dini istismar eder.

Dindar değildir ama öyle görünür.

Namaz kılmayı bilmez ama alnı hep secdededir.

Yani, çıkarı uğruna her kılığa giren,

Sözüne güvenilmez,

Sinsi,

Dolandırıcı,

Yalancı, birini tarif etmek isterseniz kısaca Zübük demeniz yeterli.

Peki bugün siyasette Zübük adı neden çok geçiyor.

Günümüzde bu özellikleri taşıyan bir siyasetçi var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a göre var.

Yeniden Refah Partisi’nin seçimdeki tutumunu eleştirirken “Zübük siyaseti yapıyorlar” dedi Cumhurbaşkanı.

Bu sözü direkt Yeniden Refah Partililer için mi söyledi, yoksa genel bir söylem mi bu açıklık kazanmadı.

Kimse üstüne de almadı.

Gazeteciler olayı biraz daha tırmandırmak için Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’a, “Bu sözü üzerinize alıyor musunuz” diye kordu.

Erbakan, gayet rahat.

“Zübük” ifadesinin ilkesi ve duruşu olmayan, menfaati için şekilden şekle giren siyasetçi tipi anlamına geldiğini belirtti ve bu tarife uymadıklarını ifade etti.

Böyle olunca Zübük lafı da ortada kaldı gibi görünüyor.

Herkes bu benzetmeyi rakibine uygun görüyor.

Haklı olarak kimse Zübük olarak bilinmek, tanınmak istemiyor.

Peki, siyasette gerçekten Zübükler var mı?

Olmaz mı.

Yukarıda tarifi yaptım.

Bu özellikleri taşıyan kim varsa aklınıza onu getirin.

Cumhurbaşkanı’nın ortaya attığı Zübük, uzun süre gündemi koruyacak gibi görünüyor.

Madem kimse üzerine almıyor.

Yapılacak şey belli.

Kemal Sunal’ın tüm filmleri Zübük hariç her gün her kanalda yayınlanıyor.

Zübük filmi nedense hiç yayınlanmadı.

Bir kanal bu filmi yayınlasın.

Hatta, bir kanal değil aynı anda tüm kanallar yayınlasın.

Ve bu filmi izlemeyenler izlesin.

Karar versin.

Zübük kim?