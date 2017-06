İş görüşmesinde iğrenç taciz!

FETÖ soruşturmaları kapsamında tedbir konulan şirketlerden birinin yönetimine atanan H.B'nin, iş görüşmesine gelen B.A.'yı skandal sözlerle nasıl taciz ettiği, ses kayıtları ile ortaya çıktı

FETÖ soruşturmaları kapsamında İstanbul'da tedbir konulan şirketlerden birinin yönetimine atanan ve iş başvurusu için gelen B.A adlı üniversite öğrencisinin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma sonucunda B.A'yı sözle taciz ettiği değerlendirilen H.B'ye 3 ay ceza verildi. Tacize uğrayan B.A'nın mahkeme sunduğu ses kayıtlarına sanık ve avukatları itiraz etti ancak kayıtlar delil olarak kabul edildi, H.B mahkûm oldu. Ses Kayıtlarında H.B'ye ait skandal taciz sözlerinden biri de, "Ben sana maaş olarak aldığın 1300 lirayı bir dakika masaj yaparsan verebilirim" oldu.



"AÇIK GİYİNMEMİ İSTEDİ"

"1 DAKİKA MESAJA BİR MAAŞ"

"BAKTIĞINDA İÇİ ERİSİN"

"SANA EV AÇARIM, CİNSELLİK İKİNCİ PLANDA"

MAHKEME SES KAYITLARINI DELİL KABUL ETTİ

Üniversite öğrencisi B.A olayı ifadesinde şöyle anlattı:"M.G'nin sahip olduğu ambalaj firmasında yaklaşık bir aydır çalışıyordum. 03.11.2016 günü bana Pendik köprüsü kenarında bulunan... Plaza'da çalışabileceğimi, arkadaşı H.B ile görüşmem gerektiğini söyledi. Belirttiği adrese giderek H.B ile görüştüm. İşyerinde dış görünüşün önemli olduğunu, açık giyinmek gerektiğini anlattı, rahatsız edici bir şekilde benim de açık giyinmemi istediğini belirtti. 17.11.2016 günü tekrar gittim. Bu kez de M.G'nin yanında çalışmama vesile olan Ferit adlı kişi hakkında konuşmaya başladı.""'O (Ferit) işe aldırdığı bütün kişileri yatağa atar, yatağa atmadan işe aldırmaz, o sana bakamaz, onun aldığı para beş bin lira, sana bakabileceğini söyleyen kişinin 10 bin lirayı kucağına vermesi gerekir. Ben sana maaş olarak aldığın 1300 lirayı bir dakika masaj yaparsan verebilirim' diyerek taciz etti. Vedalaşma bahanesiyle öpmeye çalıştı. Rahatsız olduğumu görünce de bir daha yaklaşmam diyerek şoförüyle beni bıraktırdı. İlk gittiğimde taciz ettiği için ikinci gidişimde aramızdaki görüşmeyi telefonuma kaydettim. Bu olayı M.G' ye anlattım, normal bir davranış gibi karşılamamı söyledi, her ikisinden de davacı ve şikâyetçiyim."B.A, ses kayıtlarını da savcılığa sundu. Yapılan çözümlerde kayıtlarda şu ifadelerin yer aldığı ortaya çıktı:"Senin o çatalına baktığında adamın içi erisin, Sana çatalın karşılığında para ver demiyorum ama bu o.ç mantığı bu. Teşhirde yaptığın zaman kendini gösterebilecek biliyorlar, sen kendini iyi satarsın. Ben sana çok çok bir kere tünerim, iki kere tünerim, üçüncü kere geldiğinde burası ayağa kalkar.""Sana söyleyeyim şu an ki B. ben sana bir ev açarım, cebine 5 bin lira, 10 bin lira para, her gün de gelirim. Bu kadar şuan ki B... Ben bu B.'yi istemiyorum. B.'nin ayağı yere bassın. Yoksa sana bakmak kolay, ben sana bakarım, ev de açarım. Ben sana her akşam uğrarım. Benim seçiciliğim var, her kadınla birlikte olamıyorum. Benim biraz kıstaslarım farklı, seni sahiplenebilmem için senin bana çok ihtiyacın olmalı. İkincisi ben çok duygusal bir insanım, cinsellikten çok duygusallık benim için çok önemlidir. Üçüncüsü benimle birlikte olduğun zaman large olmalı, çok düşünmemeli, seni hamile bırakmam, hiçbir şekilde hamile kalmazsın, ben kendimi koruyorum. Dördüncüsü, beşincisi de ben seni bir yerlere taşıyabileceksem hayatına girerim."H.B ise savunmasında, "Bir arkadaşımın yönlendirmesi ile kendisiyle iş görüşmesi yaptım. Sözlü veya fiziki tacizde bulunmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Tamamen iş konuşması yaptık. Hayatı ve geleceği ile ilgili süreçlerle konuştuk. Taciz amaçlı bir konuşma geçmedi."H.B. ve avukatı dinlemenin hukuk dışı yapıldığını da belirterek delil olarak kabul edilemeyeceğini öne sürdü. Yapılan soruşturma sürecinde B.A uzlaşmayı kabul etmedi. H.B hakkında cinsel taciz suçlamasıyla 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava 17 Mayıs'ta karara bağlandı. Mahkeme ses kayıtlarını delil olarak kabul etti ve H.B'yi 3 ay hapis karşılığı 1800 lira adli para cezasına çarptırdı. (Milliyet)