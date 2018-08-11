Kuruyemiş paketleme makinesi ile Antep fıstığı, Ayçekirdeği, Kabak çekirdeği, Badem, Ceviz, Fındık, Leblebi, Kuru üzüm, Yer fıstığı gibi ürünler paketlenmektedir. Kuruyemişler genelde taneli ürünlerdir. Paketlemesi 2 türlü olabilmektedir. Birincisi yarı otomatik diğeri tam otomatik kuruyemiş paketleme makinesi

Kuruyemiş paketleme makinesi ile Antep fıstığı, Ayçekirdeği, Kabak çekirdeği, Badem, Ceviz, Fındık, Leblebi, Kuru üzüm, Yer fıstığı gibi ürünler paketlenmektedir. Kuruyemişler genelde taneli ürünlerdir. Paketlemesi 2 türlü olabilmektedir. Birincisi yarı otomatik diğeri tam otomatik kuruyemiş paketleme makinesi.

1-Yarı otomatik kuruyemiş paketleme makinesi

Bu tür makinede makine kuruyemiş tartar, ilgili gramı paketin içine boşaltır. Yapıştırma manuel olarak rezistans ile yapılır.

2-Tam otomatik kuruyemiş dolum makinesi

Bu tür makine ile tartım, dolum, yapıştırma ve tarih kodlama gibi tüm süreçler makine tarafından tam otomatik olarak yapılır. İnsan müdahalesi çok düşüktür. Operatör sadece makineye film bobini bittikçe yeni bobin bağlar ve oluşabilecek sorunları izler. Gerekli durumlarda müdahale eder. Kuruyemiş doldurmak için terazili paketleme makinesi kullanılır. Bazı durumlarda klepeli makine kullanılsa da daha çok çoklu terazili dolum ve ambalaj makineleri kullanılır.

Bakliyat paketleme makinası çok hızlı ve yüksek üretim miktarlarında çalışır. Bu yüzden makine otomatik dolum sistemi tarafından beslenir. Elevatör diye tabir edilen otomatik dolum sistemleri tam otomatik makine senkronize çalışır. Hem makinenin haznesinde hem de elevatörde sensörler bulunmaktadır.

Makinede ürün bitince elevatör çalışır ve makineye paketlenecek kuruyemişleri taşır. Elevatörler helezon gibi vida ile çalışmaz. Bu yüzden dolumu yapılacak kuruyemişe zarar vermez. Hatta bazı büyük kuruyemiş paketleme tesislerinde ikinci katta kuruyemişler ilgili silolarda bekletilir. Bu silodan makineye direkt bağlantı verilir. Yine tam otomatik çalışan bu sistem sayesinde ürünler hava ile hiç temas etmeden paketin içerisine girmiş olur. İster büyük taneli, ister küçük taneli olsun tüm kuruyemiş çeşitleri Turpack dolum makinelerinde istenilen gramajda tam otomatik olarak paketlenebilmektedir.

Günümüzde kuruyemiş paketleri doypack paketlere kaymış bulunmaktadır. Özellikle içindeki kilit bar sayesinde kuruyemişin taze kalması sağlanmaktadır. Turpack olarak çoklu terazili dikey doypack dolum makineleri ile kuruyemiş paketleme sektörüne çözümler üretmekteyiz.

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