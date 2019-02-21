İnternetten alışveriş yapmak benim gibi seven herkes için önemlidir.

İnternetten alışveriş yapmak benim gibi seven herkes için önemlidir. İnternetten alışveriş yaparken en çok aklıma takılan sorular ise genelde güvenlikle alakalı sorulardır. Bundan dolayı kredi kartı bilgilerimi girerken birileri tarafından ele geçirileceğini düşünmek bile daha güvenli bir ödeme yolu aramama neden olmuştur. Paykasa tarafından sunulan online ödeme olanağı ise hem güvenilir hem de basit olmasından dolayı dikkatimi çekti. Denemek ve güvenilir olup olmadığından emin olmak için ise adımları ilerleyerek bir Paykasa edinmek istedim. Ucuz Paykasa al yazarak yapılan aramalarda farkında vardığım bir durum sitenin güvenilir olduğunu anlamam için kolaylık oldu. Site diğer sitelere aracılık hakkı vermeden sadece kendi sitesi üzerinden satım yapıyor.

Paykasa Nasıl Alınır?

Paykasa internetten ödeme yapmak isteyenler için güvenli bir ödeme yolu olması ile bilinir. Kredi kartı ile ödeme yapmayı güvenilir bulmadığımdan dolayı farklı ve güvenli bir yol denemek isteyenler için oldukça akla yatan bir yol olarak gördüm. Bunun için internet sitesinden adımları takip etmeye karar verdim. Adımları takip etmek için ise oldukça az bilgim olması bile sorun olmadı. Siteye girdiğinizde Paykasa satın al sekmesine tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra yapılması gereken şey ise en az 50 euro yatırmaktır. Ben de 50 euro karşılığında TL yatırdım. Ödeme işlemi için kredi kartı kullanmam gerekti. Kredi kartı ile ödeme yaptıktan sonra mesaj olarak 16 haneli pin kodu telefonuma geldi. Artık Paykasa hesabım kullanılır bir hale gelmişti.

Paykasa Avantajlı Mıdır?

Paykasa aldıktan sonra aklıma takılan soru sistemin güvenli olup olmadığı oldu. Aracı bir site kullanmaması bilgilerin başkaları ile paylaşılmadığı anlamına geldiğinden dolayı ilk etapta kullanmak için geçerli bir gerekçem oldu. Ardından ödeme sekmesinde mesaj gelmesi onayım olmadan ödeme alınmayacağını anlamama neden oldu. Bunun için kredi kartından daha güvenli olduğunu düşündüm. Kredi kartında var olabilen tüm bilgilerin girilmesi zorunluluğundan kaynaklanan güvenlik açıklarının olmaması da bir anlamda güvenlik sağlayacağı yönünde değerlendirmeme neden oldu.