Sinüzit Ameliyatı

Sinüzit, sinüslerin, daha kati ifadeyle paranazal sinüslerin iltihabıdır. Sinüs iltihaplarına buruniçi iltihapları da eşlik ettiğinden, rinosinüzit kavramı da aynı amaçla kullanılır. Sinüzitler akut veya müzmin gelişim gösterir ve belirti-bulgu-tedavileri farklı çeşitli hastalık tabloları oluştururlar

Sinüs , tıp terminolojisinde kapalı boşluk anlamına gelen genel bir kavramdır. Paranazal sinüsler ise, burnu çevreleyen kafa kemikleri içinde yer alan burunla ilintili havalı boşluklardır. Bunların, kafa kemiklerinin ağırlığını azaltmak, darbelerde tampon işlevi görmek, sesin rezonansına katkıda bulunmak, havayı nemlendirmek gibi çeşitli görevleri vardır. Sağ ve solda dörder sinüs gurubu bulunur: maksiller sinüsler, frontal sinüsler, sfenoid sinüsler ve etmoid sinüsler. Yüz orta bölümünde, tüm sinüslerin en büyükleri olan maksiller sinüsler yerleşmiştir. Alın alt bölümünde, kişiden kişiye ve tarafa göre büyüklükleri çok farklılık gösteren frontal sinüsler bulunur. Burnun arkasında, kafanın tam ortasında, yine kişiden kişiye ve tarafa göre büyüklükleri değişken olan sfenoid sinüsler yer alır. Burun içinde ise, birbiriyle bağlantılı ardışık küçük hücreler dizisinden oluşan etmoid sinüsler bulunur. Etmoid sinüsler komplike yapıları ve diğer sinüslerin buruna açılan deliklerine komşu kavşak bölgede bulunmaları nedeniyle sinüzit kısır döngüsünün gelişiminde sıkça rol oynarlar.

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Liposuction



Birçok bölgesel zayıflama yönteminde yağ hücrelerinin hacmi azaltılmakta ancak sayısı sabit kalmaktadır. Bu nedenle yağ hücrelerinin tekrar büyüme ve aynı deformiteyi oluşturma şansı vardır. Liposuction yönteminde ise yağ hücrelerinin sayısı kalıcı olarak azaltılır. Kişi kilo alsa dahi eski deformite oluşmaz.

Cilt altı yağ dokusu yağ alma yöntemi ile alındığında cilt dokusunun büzüşerek yeni şekle uyum göstermesi beklenir. Bu nedenle derinin esnekliği çok önemlidir. Sağlıklı, sıkı ve elastik derili hastalarda daha başarılı sonuç alınırken gevşek ve gerginliğini kaybetmiş derili hastalarda daha dikkatli olmak gerekir.

Liposuction yapılan alanda şişlik, morluk, uyuşukluk, ağrı olabilir. Hepsi günler içerisinde düzelir. Ameliyat sonrası ilk günler alınan yağ dokusunun yerine sıvı birikimi söz konusudur. Ameliyat sonrası hastanın kilosu ameliyat öncesine göre daha fazla çıkabilir.

Estetik açıdan ameliyat bölgesini değerlendirmek için ödemin tamamen geçmesi gerekir ki bu 1-3 ayı alır, sabırlı olunmalıdır. Liposuction sonrası 1-2 hafta aktif ve yorucu egzersizden kaçınılır. Üç hafta sonra bölgesel kan akımını kolaylaştırıcı masaj vb işlemler yapılabilir.