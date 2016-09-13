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    • Android Oyun ve Uygulamaları Bilgisayarda Oynama Programı

    Android cihazınızda kullandığınız binlerce mobil uygulamayı Windows işletim sistemine sahip olan bilgisayar ve tabletlerinizde de çalıştırabileceğiniz bir yol olduğunu biliyor muydunuz?

    13 Eylül 2016 Salı 21:59
    Android Oyun ve Uygulamaları Bilgisayarda Oynama Programı
    BlueStacks; bilgisayarınıza kurarak tüm Android uygulamaları çalıştırmanıza yardımcı olan gelişmiş bir Android Simülatörü ve App Player’dır. BlueStacks bilgisayarınıza kurulduktan sonra size bir Android cihazla sahip olabileceğiniz neredeyse tüm özellikleri sunuyor ve Google Play Store üzerinde yer alan ücretsiz uygulamaların tamamını kullanma şansı sunuyor.

    Tüm kontrol sistemlerini destekleyen BlueStacks, oldukça basit ve temel kullanıcı arayüzü sunarak en iyi şekilde mobil uygulamaları çalıştırmanıza yardımcı oluyor. BlueStacks, piyasada yer alan diğer Android çalıştırma programlarıyla karşılaştırıldığında hem ücretsiz olup hem de en çok özelliğe sahip olabilen tek eşsiz yazılım diyebiliriz.

    Zira BlueStacks hem ücretsiz hem de tüm Windows sürümlerinde hiçbir hata almaksızın en hızlı şekilde uygulamaları çalıştırabilme yeteneğine sahip. BlueStacks’i bilgisayarınıza kurduktan sonra WhatsApp, Clash of Clans, Pokemon GO, Candy Crush Saga ve daha birçok popüler uygulamayı bilgisayarınız üzerinden çalıştırarak mobil cihazınızdaki profillerinizle birlikte kullanabiliyorsunuz. Yani, BlueStacks ile Clash of Clans’ı çalıştırdığınızda kendi mobil cihazınızda yüklü olan hesabınızla oyununuza giriş yapabiliyorsunuz. BlueStacks Android uygulamaları çalıştırma konusunda oldukça yüksek performans gösteriyor ve donanımları etkili şekilde kullanabiliyor.

    Dolayısıyla merak edip oynayamadığınız Android oyunlarını BlueStacks yardımıyla bilgisayarınızdan da oynayabilmeniz mümkün. Siz de Android bir cihazın tüm özelliklerine sahip olarak bilgisayarınız üzerinden binlerce uygulamayı en yüksek kalitede çalıştırmak istiyorsanız BlueStacks’i tercih edebilirsiniz.

    Bluestacks İndir - http://www.indirpop.com/bluestacks.html

    Anahtar Kelimeler: Bluestacks

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