Facebook'ta profile bayrak eklemesi nasıl yapılır?

Facebook'ta artık profil fotoğrafınıza bayrak ekleyebilirsiniz

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulaması Facebook 'a yeni özellik geldi

Mobil uygulama üzerinden düzenleme

Artık sevilen uygulamada profil fotoğrafınıza bayrak ekleyebileceksiniz. Profil fotoğraflarına çerçeve ekleme özelliğine güncelleme yapan uygulama, ülkelerin bayrağını hazır çerçeve olarak kullanıcıların beğenisine sundu.Bu özellik sayesinde profil fotoğrafınıza istediğiniz ülkenin bayrağını ekleyebilirsiniz. Peki profil fotorafınıza bayrak ekleme işini nasıl yapacaksınız?Eğer fotoğrafınızı bilgisayardan ayarlayacaksanız, öncelikle facebookunuz açıkken https://www.facebook.com/gameface/ linkini açın.Linki açtığınızda profil fotoğrafınızı ve de sol bölümde çerçeve önerilerini göreceksiniz. Çerçevelerin içinde köşesinde Türk bayrağı olan çerçeveyi de görebilirsiniz.Eğer farklı bir bayrak kullanmak isterseniz de arama çubuğunu kullanarak kullanmak istediğiniz ülkenin adını yazarak bayrak araması yapabilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken bir durum var. Ülke isimlerini yazarken İngilizce yazmanız gerekiyor.İstediğiniz bayrağın kenarında bulunan yuvarlak bölümü seçtikten sonra da Profil Resmi Olarak Kullan tuşuna basarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Dilerseniz bayrağın profilinizde ne kadar süre kalacağını da buradan seçebilirsiniz.Eğer profilinizi mobil uygulamanız üzerinden düzenleyecekseniz de öncelikle profil sayfanızı açın. Buradan profil fotoğrafınızın köşesinde bulunan düzenle seçeneğini tıklayın. Çıkan menüdan de 'çerçeve ekle' kısmını seçin.Açılan sayfada Türkiye'nin bayrağını bulamazsanız eğer arama bölümüne Turkey veya hangi bayrağı kullanmak istiyorsanız o ülkenin adını yazın. Daha sonra da sağ üst köşede bulunan 'kullan' seçeneğine dokunun. Fotoğrafınızın altında bulunan süre kısmından da ne kadar süre ile bayrağın profilinizde kalacağını seçebilirsiniz.