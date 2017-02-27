Facebook'tan bu uyarıyı aldıysanız dikkat! Sorun sizde değil

Facebook 'ta bu uyarıyı aldıysanız telaşa kapılmayın. Sorun sizde değil Facebook'ta

Facebook'ta son zamanlarda kullanıcılar zaman zaman 'Hesabınız ele geçirilmiş olabilir' uyarısı ile karşılaşıyor. Durum karşısında ne yapacağını şaşıran kullanıcı ise paniğe kapılıyor. Oysa durum hiç de düşündüğünüz gibi değil.Facebook'ta son zamanlarda genel bir sıkıntı var. Facebook hesabına giren teknik bir sıkıntıdan dolayı hesaptan çıkartılıyor. Daha sonra tekrardan girmeye çalıştığınızda ise 'Hesabınız ele geçirilmiş olabilir' uyarısı ile karşılaşıyorsunuz. Bu sorunun sizin hesabınız ele geçirilmesi ile alakası yok. Sorun tamamen facebooktaki teknik bir arızadan kaynaklanıyor.Konuyla ilgili Facebook'tan da bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, sistemde bir hata olduğu bu yüzden şüpheli durumlarda etkin olması gereken güvenlik protokolünün gereksiz yere devreye girdiği belirtildi. Sorunu çözdüklerini de bildiren yetkililer, hatadan etkilenen hesaplarda da düzeltmelerin sürdüğünü belirtti. Facebook, yaşanan sıkıntıdan dolayı tüm kullanıcılardan özür diledi.