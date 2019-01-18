GAZİANTEP HABERCİLİKLİKTE GÜVENİLİRLİK

Güvenilir ve herkese hitap eder bir haber yayınlamak önemlidir. Bunu en güzel sergileyen yerlerin başında gaziantepinhabercisi.com adresi gelmektedir. En doğru ve en güvenilir haberler burada verilerek Gaziantep ve ülkemizin tüm nabzı burada tutuluyor. Son yıllarda internet haberciliği alanında bunun gibi haber siteleri büyük bir aşama kaydetmiştir.

Günümüzün teknoloji ve bilgi çağını Gaziantep haberler çok iyi şekilde kullanmaktadır. Gelişmiş teknoloji ve bilgi çağında genel olarak iletişim yadsınamaz bir öneme sahip hale gelmiştir. İletişim, zaman ve mekanlar boyunca bilgilerin ve iletilerin dil vasıtasıyla paylaşılmasını kapsar vaziyete dönüşmüştür. İnternet haberciliğinde bilgi dilini iyi kullanmak gerekiyor.

Yazılı basın kapsamında internet haberlerin, dünyada yaşanan siyaset, ekonomi, toplumsal ve kültürel dinamiklerin etkisi de dikkate alınarak en şeffaf şekilde aktarılması sağlanmaktadır. Yine yazılı basından seçilen örneklemler üzerinden siyasi, ekonomi, toplumsal, kültür sanat ve magazin haberlerinde doğru ve güvenilirlik bakış açısının tüm detaylarına dikkat edilmektedir.

Medya ve basın kuruluşları hem internet hem diğer yöntemlerle günümüzde adeta iletişimi sağlayan en önemli unsur haline gelmiştir. bugün itibariyleiletişim çağının yapı taşları hem yerel ve hem de kültürlerarası düzlemde etkili şekle dönüşmüştür. Ancak toplumlar arasında gerçekleşen iletişimde önemli olan dil basın ve yayın kuruluşları için de çok önemli hale gelmiştir. Tüm haber merkezleri kullandığı dile dikkat ederek beğeni oranını artırmaktadır.

Bugün uluslararası, ulusal ve yerel medya ve basın kuruluşları farklı yerlerdeki daha çok insana ulaşabilmek için büyük çabalar sarf etmektedir. Tüm okurlara güncel bilgileri internet üzerinden sunmak ise günümüzde çok önemli hale dönüşmüştür. Diğer medyalarla ortak yönleri bulunmakla beraber kendine has söylemi ve uygulamaları da vardır. Sunum sırasında haberlerin okuyucular tarafından anlaşılması amacı her daim öne çıkmaktadır. Haber metinlerinin farklı kitleler için uyarlanması bir tür yeniden bağlamlaştırma faaliyeti sayesinde önemli adımlar atılmaktadır.

Kaynak metinlere dayalı olarak yeni bağlamlarda haber üretirken, habercilik alanına uyarlanıp farklı boyutlar kazandırılmaktadır. Kurumsal söylemlerle toplumun gelişimine katkıda bulunulmaktadır. Hedef kitle odaklı metinler üretilerek herkes tarafından beğeni oranı yükselmektedir. Hedef ve kaynak metinler doğru seçilerek en doğru haberlerin aktarımı sağlanmaktadır.