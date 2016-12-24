İki günder Twitter'a da Youtube'a da erişilemiyor. Sebebi o görüntüler mi?

Popüler sosyal medya araçları Twitter ve YouTube'a iki gündür erişim sağlanamıyor

Dünyanın en çok kullanılan sosyal paylaşım siteleri Twitter, Facebook ve video paylaşım sitesi YouTube'a önceki akşam saat 23.00 gibi erişim kesildi. Dün sabaha karşı Facebook normale döndü ancak Twitter ve Youtube hala erişim sağlanamıyor.



İki gündür Twitter hesabına bağlanamayan ve Youtube'a ulaşamayan kullanıcılar ise iki uygulamaya da ne zaman erişebileceklerini merak ediyor. Konuyla ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı. Neden iki uygulamanın da erişime kapalı olduğu yönünde açıklama bekleniyor.



Öte yandan dün Uşak'ta halka seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada internette iki Türk askerinin IŞİD tarafından yakılarak öldürüldüğüne dair videolar dolaştığını söylemiş ve erişim yasağını buna bağlamıştı.



Kılıçdaroğlu şunları söylemişti: "İnternette yayınlanan görüntüler var. İzleyemiyoruz. Yüreğimiz yanıyor. Şimdi interneti yasaklamışlar, kimse görmesin o görüntüleri; kendi günahlarını, kendi ayıplarını kimse görmesin diye. Kendi sınırını koru, Türkiye'nin güvenliğini sağla. Ben sana demiyor muydum ey sarayda oturan vatandaş, Suriye'ye silah gönderme. Terör örgütlerine silah gönderme. Göndereceğin her silah, gelir bir gün seni vurur dedik."



ÇÖZÜM VPN'DE



Twitter ve YouTube erişemeyenler ise çözümü VPN'de buldu. Cep telefonuna ve de bilgisayarına VPN uygulamasının yükleyenler bu uygulama sayesinde Twitter ve Youtube erişebiliyor.