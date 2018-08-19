Tasarım ve üretimi yerli olan helikopter

Türkiye'deki genel maksat helikopter ihtiyacının karşılanması amacıyla geliştirilen T625 Genel Maksat Helikopteri'nin ilk prototipinin üretimi tamamlandı. Tasarım ve üretimi yerli olan helikopter, yoğun sistem ve yer testleri sonrasında gökyüzüyle buluşmaya hazırlanıyor

Tasarım ve üretimi yerli olan helikopter
19 Ağustos 2018 Pazar 14:27

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay  Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen Özgün Helikopter Programı'nda bir süredir  devam eden tasarım ve üretim faaliyetlerinde önemli bir aşamaya gelindi.

Helikopter prototiplerinden ilki, üretimin tamamlanmasının ardından  yer ve uçuş testlerinin yapılacağı tesislere intikal etti. Burada prototip  üzerinde yapılacak yoğun sistem ve yer testleri sonrasında uçuş testlerinin  başlatılması öngörülüyor.

T625 Genel Maksat Helikopteri'nin gövde, güç aktarma organları, rotor  sistemi, iniş takımı ve otopilot gibi sistemlerinin tamamı TUSAŞ'ın imzasını  taşıyor. Ayrıca helikopterin aviyonik sistemleri de milli ve yerli olarak  tasarlanıp üretildi.

Bu nitelikleriyle T625, alanında Türkiye'nin teknolojik katma  değerinin en yüksek olduğu ürünlerin başında geliyor.

Atak'taki bilgi ve tecrübeyle geliştirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kurumların, genel maksat helikopteri  ihtiyaçlarının özgün bir platformla karşılanması hedefiyle yürütülen Özgün  Helikopter Programı, 15 Haziran 2010'da toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi  (SSİK) kararıyla başlatıldı.

Program için 26 Eylül 2013'te TUSAŞ'la sözleşme imzalandı.

T625 helikopteri, en zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi yüksek irtifa  ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin şekilde faaliyet  gösterebilecek.

Atak Programı süresince kazanılan bilgi, birikim, tecrübe ve yetenek  havuzu temel alınarak başlanılan Özgün Helikopter Programı kapsamında, yapısal ve  aviyonik sistemlerin yanı sıra transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik  öneme haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri de tamamen milli kaynaklar  kullanılarak gerçekleştirildi.

Geniş görev yelpazesi

Helikopter, geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma,  VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra  edebilecek.

Helikopter 2 mürettebat, 12 yolcu kapasitesine sahip bulunuyor.

Helikopterin Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı ve Sivil Havacılık Genel  Müdürlüğü tarafından sertifiye edilmesiyle ilgili çalışmalar programla birlikte  sürdürülüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #tasarım #üretim #yerli #helikopter
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