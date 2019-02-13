Yangın söndürme sistemleri, yangın anında hızlı ve çabuk müdahaleye etmeye yarayan ve can ve mal kaybının oluşmasını önleyen yangın söndürücü sistemlerdir. Yangın söndürme sistemleri sprink çeşitleri ile bir tesisin, fabrikanın ya da işletmenin kendi içerisinde bulunan yangın güvenlik sistemleri , olası bir yangında işletmenin en az maddi zararı almasını engellemek ve can kaybının önüne geçmek için kurulan sistemlerdir.

Olası bir yangın durumunda can kaybı riskini en aza indiren yangın söndürme sistemleri her işletme, tesis ya da fabrika için iş alanına uygun olarak farklı söndürme seçenekleri kullanılır. İşletmeler kurulumunu yapmak zorunda oldukları yangın söndürücü sistemler hakkında bazı sorular sorabilirler. Yangın söndürme sistemleri nasıl çalışır ya da yangın söndürme sistemleri nedir gibi soruların cevaplarını bu yazı da bulabilirsiniz.

Yangın Söndürme Sistemleri Nelerdir ?

Yangın, gündelik hayatta karşılaşılma ihtimali olan ve risk faktörü en büyük tehlikelerden biridir. Yangın söndürücü özelliği olan yangın güvenlik sistemleri kurulumu da iş güvenliği açısından oldukça gereklidir. Yangın güvenlik sistemleri, yanma esnasında profesyonel müdahale ekibi gelmeden önce yangına müdahale eder ve yangına neden olan bileşenlerin etkilerini kaybetmesini sağlar. Yangın söndürme sistemleri firmaları genellikle, tesislerde ya da fabrikalarda hacim ve ekipmanları korumak için bu yangın söndürücü sistemlerin kurulumunu gerçekleştirirler. Yangın güvenlik için kurulan bu sistemler, diğer uyarı sistemleri ve alarmlar ile entegre olarak çalışırlar. Yangın söndürme sistemleri nasıl çalışır sorusunun cevabı da yangın söndürme sistemleri çeşitleri içinde açıklanıyor.

Yangın söndürme sistemleri çeşitleri;

• FM-200 Gazlı söndürme sistemleri,

• Karbondioksit (CO2) gazlı söndürme sistemleri,

• Davlumbaz söndürme sistemleri,

• Sulu (sprinkler) söndürme sistemleri olarak sıralanır.

FM-200 Gazlı Söndürme Sistemleri

FM 200 gazlı söndürme sistemleri , en çok tercih edilen yangın söndürme sistemlerindendir.En büyük özelliği renksiz ve kokusuz olması ve uygulandığı yere en az zararı veren söndürme sistemi olmasıdır. İçerisinde herhangi bir kimyasal madde yoktur ve fiziki olarak kullanılır.

CO2 Gazlı Söndürme Sistemleri

CO2 gazlı söndürme sistemleri içerisinde karbondioksit gazı bulunan söndürme sistemidir. Bu nedenle insan yaşamı olmayan yerlerde kullanımı tercih edilir. CO2 gazlı söndürme sistemleri, yangın esnasında ortamda bulunan oksijen yangını alevlendirmemesi için azaltır ve ısının düşmesine yardımcı olur.

Davlumbaz Söndürme Sistemleri

Davlumbaz kullanılan alanlarda oluşma ihtimali olan yangınları önlemek için kullanılır. Bu sistemlerde söndürücü madde olarak potasyum karbonat bazlı sıvılar kullanılır. Bu sıvılar, sistemi devreye sokacak uyarılar geldiğinde hemen devreye girerek ortamı kaplayarak alevin oksijenle teması kesilir ve böylece yangın söndürme işlemi başlar.

Sulu (Sprinkler) Söndürme Sistemleri

Sulu söndürme sistemleri yani sprinkler sistemler, pek çok farklı risk grubu için kullanıma uygundur. Yangın esnasında su ile müdahale sağlayarak ateşi söndürmeyi amaçlarlar. Sistem kurulurken mutlaka, donma riski, kurulacağı alanın deprem bölgesinde olup olmaması ve raf var ise eğer düzenlerine dikkat ederek kurulması gerekmektedir.

Köpüklü Söndürme Sistemleri

Köpüklü söndürme sistemleri , yanıcı maddelerden ve sıvı kimyasallardan oluşan yangınların söndürülmesi için kullanılmaktadırlar. Köpüğün cinsi kurulduğu alandaki kimyasalların özelliğine göre farklılık göstermektedir.

Evenos Yangın Söndürme Sistemleri

Evenos yangın söndürme sistemleri , insan hayatını tehlikeye sokmadan yangını olabildiğince hızlı bir şekilde söndürmek ve zararı en aza indirmek için kullanılırlar. Bu nedenle özellikle yangın söndürme mevdutında kullanımı zorunlu olarak belirtilen alanlarda mutlaka kurulmalıdır. Söndürme sistemleri tercih ederken, yangın söndürme mevduatlarında yazılı alanlara uygun olarak belirtilmiş söndürme sistemleri tercih edilmelidir. Yangın söndürme sistemleri sprink sistemler olarak bilinen Evenos yangın söndürme sistemleri çeşitli alanlarda çeşitli fonksiyonlarla kullanılabilirler.