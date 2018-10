Yeni Oyun Haberleri

Oyunlar her geçen gün gelişmeye ve daha gerçekçi bir hal almaya devam ediyor

Her yıl düzenlenen fuarlar ile oyun stüdyoları kıyasıya bir mücadele içerisine girmekte ve bu fuarlarda en çok adından söz ettiren marka olmak için çalışmaktadır. Bu sayede her yıl bir önceki fuara göre çok daha fazla ve yeni içerik ile karşımızda oluyorlar. Oyun sektörü gerisinde birçok önemli sektörü bırakmış durumda ve bu yükselişini emin adımlar ile sürdürmekte. Hemen her gün karşımıza çıkmakta ve gerek yeni oyunlar gerekse seri oyunların yenilikleri hakkında bilgiler edinmekteyiz. Hiç durmadan devam eden bu maratonda oyun stüdyoları en iyi çalışmaları gerçekleştirmek ve en başarılı oyunu yapabilmek için büyük çaba sarf etmektedir.

Oyun dünyasında son dönemlerin en çok konuşulan konularından biri de kuşkusuz e spor’dur. E spor dünyada ve ülkemizde neredeyse gündemin en tepesinde yer alıyor. Birçok iddiaya konu olan e spor’un yakın zaman içerisinde Olimpiyat oyunlarında da yer alması bekleniyor. League of Legends, Counter Strike: Global Offensive, PlayerUnknown’s Battlegrounds gibi oyunların profesyonel ligleri ile dünya genelinde büyük bir hayran kitlesi bulunmaktadır. Ülkemizde de League of Legends, Counter Strike: Global Offensive oyunlarının profesyonel ligleri bulunmaktadır. Ayrıca PlayerUnknown’s Battlegrounds oyunu içinde ülkemizde profesyonel bir e spor ligi kurulmasını istiyor. Bu konuda çalışmalarında devam ettiğini söyleyebiliriz. E spor kadar konuşulan oyun platformlarından biri de Steam’dir. Hemen her oyunu içerisinde barındıran ve satışını gerçekleştiren oyun platformu Steam kullanmayan oyuncu yok denilecek kadar azdır. Steam oyun platformu içerisinde yer alan oyunları kredi kartı, banka kartı gibi klasik ödeme yöntemleri ile ya da mobil ödeme yöntemleri ile satın alabilirsiniz.