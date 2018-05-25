Yepyeni Yenilikçi Bir Dijital Ajans – Kriko.io

Sürekli gelişen, yenilenen dijital sektöre yepyeni bir ajans katıldı! “Kriko çalışır, dijital yükselir” sloganıyla hayat bulan ajans, sektörün tecrübeli ismi Uğur Eskici tarafından kuruldu!

Kriko, SEO ve ötesinde dijital işler için var olan bir butik ajans. SEO işleri dışında ASO ve dijital eğitim işleri için de faaliyette bulunan ajans, sektörün, özellikle e-ticaret tarafında tecrübeli ismi Uğur Eskici tarafından kuruldu.

Uğur Eskici, Süleyman Demirel Üniversitesi mezuniyeti sonrasında 3.5 yıl GittiGidiyor/eBay markasının SEO operasyonlarını yönetti, 2013 yılında n11.com’a transfer olarak, oradaki tüm SEO altyapısını kurdu ve tüm süreçlerini yönetti. Deneyimlerini 4.5 yıl boyunca bir start-up girişimi olan n11.com bünyesinde kullanmaya devam etti.

Sadece SEO operasyonları değil, birçok altyapı ve iş geliştirmesi yapan Eskici, bugün yüksek rekabetin olduğu ve her yıl büyüyen e-ticaret sektöründe n11.com’un SEO tarafında etkin noktaya gelmesini sağladı.

Şu anda Bahçeşehir Üniversitesinde MIS (Yönetim Bilişim Sistemleri) yüksek lisansı yapan Eskici, bir çok üniversitede konuşmalar yaparak öğrencilere dijital pazarlama ve kariyer üzerine sohbetler ediyor. Yine sektörel birçok konferansta konuşmacı olarak yer alan Eskici, bazı start-up girişimlerine de mentörlük yaparak, tecrübelerini paylaşıyor.

Benzer başarı hikayeleri yaratmak için kriko.io ’yu kuran Eskici “Türkiye’nin önde gelen markaları için SEO başta olmak üzere birçok dijital çözümünü oluşturma, alt yapısını sıfırdan yaratma görevlerinde bulundum. Şimdi de Kriko ile büyük markalara butik danışmanlık ve eğitim vermeye başladık. Dijital, her geçen gün büyüyen, gelişen bir alan. Bu konuda uzmanlık ve tecrübe çok önemli. Amacım, markaların dijital serüvenlerinde yanlarında olmak, yolda kalmamaları için Kriko olarak hep destek olmak.” diye belirtiyor.