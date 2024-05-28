Emlak uzmanları, yeni dönemde kira artışlarının 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirleneceğini vurguluyor.

Boş konutlar konut arzına katılacak

Emlak Uzmanı Olcay Selvi, yüzde 25 kira zam sınırlamasının tam olarak uygulanmadığını ve ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarını artırdığını belirtiyor. Selvi, 1 Temmuz'dan itibaren kira artışlarının enflasyon oranlarına göre belirleneceğini ve boş bekletilen konutların da kiraya verilerek konut arzına katılacağını ifade ediyor.

Kira artışları nasıl hesaplanacak?

Kira artışları, sınırlamanın kalkmasıyla birlikte son 12 aylık TÜFE oranları ortalaması baz alınarak hesaplanacak. 12 aylık TÜFE oranının altında zam yapmak mümkün olacak, ancak üzerinde zam yapmak kanunen yasak olacak.

Ev sahibi ve kiracı anlaşmazlıkları azalacak mı?

Yüzde 25 zam sınırlaması döneminde ev sahibi ve kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle adliyelerde yoğunluk yaşandığı belirtiliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte bu anlaşmazlıkların azalması bekleniyor.

Kiracılar ve ev sahipleri nelere dikkat etmeli?

Kiracılar ve ev sahipleri, yeni düzenlemeyle birlikte haklarını ve yükümlülüklerini iyi bilmeli. Kira sözleşmelerini dikkatlice incelemeli ve herhangi bir anlaşmazlık durumunda hukuki yardım almalılar.