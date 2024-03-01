Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, 10 yıldır hizmeti önceleyen, kimseyi ötekileştirmeyen bir bakış açısıyla Karabağlar’da yaşayan 500 bin kişi için çalıştıklarını vurgulayarak, “Karabağlar Belediyesi bugün kendi ayaklarında üzerinde durabilen bir yerel yönetim haline geldi. Umarım bu istikrarlı anlayış devam eder” dedi.

Karabağlar Belediye Meclisi’nin mart ayı ve dönemin son toplantısı, Başkan Selvitopu yönetiminde gerçekleştirildi. Başkan Selvitopu, toplantı açılışında belediye çalışmalarıyla ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi.

Yeşilyurt Pazaryeri Projesi’nde hafriyat çalışmalarının tamamlandığını ve taban betonunun atıldığını belirten Başkan Selvitopu, “Kısmet olursa 6 Mart’ta temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Bundan sonra süreç daha hızlı ilerleyecek ve projemiz öngörülen sürede hayata geçmiş olacak. Günaltay Pazaryeri Projesi’yle ilgili de kamulaştırmalar tamamlandı. Proje bittikten sonra yapım ihalesine çıkılacak” dedi.

Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi inşaatının yüzde 65’ler düzeyinde olduğunu bildiren Başkan Selvitopu, “Hem Karabağlar hem İzmir için çok önemli bir proje. Tahmin ediyorum tamamlandığında yılda 200 binin üzerinde insanımız ziyaret edecek” diye konuştu.

Kadın sığınma evinin inşaatının tamamlandığını vurgulayan Başkan Selvitopu, işletilmesi konusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’yla görüşmeler yapıldığını söyledi.

Uzundere Cemevi Sosyokültürel Merkezi’nin yakında ihaleye çıkartılacağını kaydeden Başkan Selvitopu, 119/1 Sokak’ta çöken istinat duvarını güçlendirdiklerini hatırlattı.

Ekipler sahada

Karabağlar Belediyesi ekiplerinin ilçenin dört bir yanında çalışmalarını sürdürdüğünü, Temizlik İşleri Müdürlüğü filosuna süpürge ve çöp kamyonu olmak üzere 2 araç daha kazandırdıklarını belirten Başkan Selvitopu, şunları söyledi:

“Hizmetlerimiz ilçemizin dört bir yanında aksaklık olmadan devam ediyor. Karabağlar Belediyesi kendi imkanlarıyla, aracıyla gereciyle ayakları üzerinde duran bir yerel yönetim haline geldi. Bundan sonra da bu istikrarlı anlayış devam ettiği sürece, Karabağlar Belediyesi sorumluluk alanındaki 500 bin insana sorunsuz hizmet edebilecektir. Bunun daha da ileriye götürülmesi bizleri mutlu eder. Önemli olan hizmeti öne alan bir bakışla bu işleri yapmaktı. 10 yıldır bu bakışla görevimi yerine getirmeye çalıştım. Hiçbir vatandaşımızı ötekileştirmeden, her mahalle ve sokağa eşit hizmet vermeye çalıştık. Karabağlar halkının bize verdiği görevi meclisimizle, çalışanlarımızla yerine getirmiş olduk. Helal hoş olsun.”

Başkan Selvitopu’na teşekkür

31 Mart yerel seçimleriyle birlikte meclisin görev süresinin sona erecek olması nedeniyle, grup başkanvekilleri ve meclis üyeleri, 10 yıllık emeği nedeniyle Başkan Selvitopu’na ve Karabağlar Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.

Başkan Selvitopu da iyi dilekleri için tüm meclis üyelerine teşekkür ederek, “31 mart itibariyle görevimi, gönül rahatlığıyla, büyük bir onur ve gururla bırakacağım. Karabağlar Belediyesi bugün kurumsallaşmasını tamamlamış, ilkleri gerçekleştirmiş örnek bir yerel yönetimse, bunu hep birlikte başardık. Bir çok projeyi, hizmeti meclis üyelerimiz, bürokratlarımız, tüm çalışanlarımızla birlikte yaptık. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Yerel seçimlerden sonraki süreçte de kente karşı sorumluluğu olan biri olarak doğruların destekçisi ve yanlışların takipçisi olmaya devam edeceğini vurgulayan Başkan Selvitopu, “Yaşamımda siyasetin yeri daha ağırlıklı olacak. Hangi düşünce ve görüşten olursa olsun tüm vatandaşlarımızın

da siyasetle uğraşmasını istiyorum. Bunun kentlerimize ve ülkemize yararlı olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Başkan Selvitopu, Karabağlar'ı 2050'li yıllara hazırlayan planları hazırladıklarını belirterek, “Umarım gelen yönetimler bunları hayata geçirmek için uğraşır. Karabağlar'ın temel sorunlarından biri olan Poligon Deresi konusunu da yakından takip edelim. Askeri tesis kalktığında orası rekreasyon alanı olsun. Tamamını bu kente yeşil alan olarak kazandırmak çok önemli” değerlendirmesinde bulundu.

Toplantının sonunda CHP Grup Başkanvekili Zafer Levent Yıldır ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Alper Güldalı, üzerinde meclis üyelerinin adları ve “Her zaman sevgili başkanımız olarak kalacaksın” yazısı bulunan fotoğrafı, Başkan Selvitopu'na armağan etti.

Başkan Selvitopu ayrıca meclis üyeleri, bürokratlar ve çalışanlarla anı fotoğrafı çekildi.

Toplantıyı MHP İlçe Başkanı Latif Alaboğa ve İlçe Yöneticisi Yasemin Kaya’yla AK Parti İlçe Yöneticisi Murat Göktaş da izledi.