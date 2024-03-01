31 Mart Yerel Seçimlerine bir ay kala adaylar çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katılımıyla gerçekleşen Sivil Toplum Buluşması Toplantısına katıldı. Toplantıya ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Çankırı, “Sivil Toplum Kuruluşlarının kıymetli temsilcilerinin eğitim ve öğretim ile ilgili dile getirdiği görüşleri çok değerli buluyorum. Konak’ta depreme dayanıklı olmayan 22 okulun tekrar inşa edilmesi ve bir bütün halinde olmayan okullarımızın düzenlenmesi adına destekleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz” notunu düştü.

Başkan Adayı Çankırı, toplantının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile beraber MHP İzmir İl Başkanlığı’na ziyarette bulundu. Çankırı, ziyarete ilişkin “Milli Eğitim Bakanımız Sn. ile Cumhur İttifakı ortağımız MHP İl Başkanlığını ziyaret ettik. Bizim ittifakımız masa başı değil gönül mutabakatıdır” dedi.