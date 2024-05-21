Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na başvuran çiftlere yönelik 150 bin lira faizsiz kredi desteği ödemelerinin başladığını açıkladı. Bakan Göktaş, bu destekten yararlanmak için çiftlerin evlilik ve danışmanlık hizmetlerinden faydalanmasının gerektiğini belirtti.

Aile ve gençlik fonu: Destek başvuruları ve ilk ödemeler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında 9 bin 38 çiftin başvurduğunu, bunlardan 2 bin 283 çiftin başvurularının onaylandığını ve evlilik ile danışmanlık hizmeti almaya başladıklarını bildirdi. Göktaş, 15-30 Nisan tarihleri arasında resmi nikah kıyan çiftlere yönelik ödemelerin bugün itibarıyla başladığını belirtti.

"İlk etapta başvurusu onaylanan ve evlilik öncesi eğitim programına katılan 450 çifte toplam 67,5 milyon lira destek vereceğiz," dedi.

Faizsiz kredi desteği: 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira

Proje kapsamında, başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği sağlanıyor. Göktaş, bu fondan yararlanmak isteyen gençlerin bakanlık tarafından sunulan evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden faydalanmayı taahhüt etmeleri gerektiğini vurguladı.

"Başvurularını yapan çiftlerden şimdiye kadar başvuruları onaylanan 2 bin 283 çifte evlilik ve danışmanlık hizmeti vermeye başladık," diye ekledi.

Ailenin korunması ve güçlendirilmesi vizyon belgesi

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı hakkında da bilgi veren Bakan Göktaş, bu belgenin 2024-2028 yıllarını kapsadığını ve 5 stratejik amaç, 15 stratejik hedef ve 100 faaliyeti içerdiğini belirtti. Belgenin olumlu geri dönüşler aldığını ve toplumun ailenin güçlendirilmesine yönelik hassasiyetinin yüksek olduğunu vurguladı.

Kadının güçlenmesi ve aile ilişkileri

Bakan Göktaş, aileyi güçlendirmenin kadını zayıflattığı iddialarını reddederek, eylem planının kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadının güçlenmesi çalışmalarına tezat oluşturmadığını söyledi. "Kadını ve aileyi karşı karşıya getiren anlayışı reddediyoruz," dedi.

"Mesela ilgili tüm kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri çerçevesinde kapsayıcı bir yaklaşımla hazırladığımız 2024-2028 Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planını 8 Mart 2024 Dünya Kadınlar Gününde kamuoyuna duyurduk," diye ekledi.

Bakanlık çalışmaları: Aileyi ve kadını korumak

Bakan Göktaş, sağlıklı aileler kurulması ve kadın haklarının korunması konusunda bakanlık olarak üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini belirtti. "Ailenin kadının ve erkeğin sevgi, merhamet, birlik ve beraberlikle var ettiği müessese olduğu anlayışıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz," dedi.