Türkiye'nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren organize bir siber dolandırıcılık şebekesine yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Aydın merkezli olarak İzmir, İstanbul, Hatay gibi 17 ilde eş zamanlı yapılan baskınlarda 38 şüpheli gözaltına alındı. Şebekenin işlem hacminin 1 milyar TL'yi aştığı tespit edildi.

Sahte Sitelerle Milyonlarca Lira Vurgun!

Jandarma ekipleri tarafından titizlikle yürütülen soruşturma sonucunda, şebekenin profesyonel bir şekilde kurguladığı sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları dolandırdığı ortaya çıktı. Kendilerini asker, polis veya kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar, mağdurlara araç yedek parçası, cep telefonu, bilgisayar gibi ürünler satma vaadiyle milyonlarca lira vurgun yaptı.

Suç Gelirleri Kripto Paralarla Aklandı!

Elde ettikleri suç gelirlerini ise kripto varlıklara çevirerek izini kaybettirmeye çalışan şebeke, karmaşık bir ağ üzerinden paraları aklamaya çalıştı. Ancak, jandarma ekipleri ve MASAK'ın ortak çalışmasıyla suç şebekesinin gizli kripto cüzdanları deşifre edildi ve suç gelirlerinin aklandığı hesaplar tespit edildi.

1 Milyar TL'lik İşlem Hacmi Şaşkınlık Yarattı!

Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, şebekenin sahte siteler üzerinden gerçekleştirdiği işlem hacminin 1 milyar 49 milyon TL'yi aştığı belirlendi. Bu rakam, siber dolandırıcılık alanında son dönemde ortaya çıkan en büyük vurgunlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Operasyonda Ele Geçirilenler ve Sonrası...

Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyal ve bilgiye el konulurken, gözaltına alınan 38 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şebekenin bağlantıları ve mağdur sayısının belirlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.