Nalbantoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yetkililerin bu konuda yetersiz kaldığını belirterek, "Sayın bakan, bu süreçte Hatay’a yoğunlaştığınızı biliyoruz. Tartışmalı da olsa bir sonuç da aldınız. Hatay, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş da bizim, İzmir de bizim. Biraz da İzmir’e bakın. Yapımına 4 yıl önce başlanmasına karşın hâlâ evlerini, dükkanlarını alamayan hak sahipleri var. Teslim edilen evlerde de birçok sorun tespit edilmekte. Sizler unutsanız dahi bizler unutmayacağız. Hak sahipleri konut ve dükkanlarını alıncaya kadar konunun takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

TOKİ Evlerinde Sorunlar Devam Ediyor

Nalbantoğlu, TOKİ tarafından yapılan evlerin büyük çoğunluğunun hak sahiplerine teslim edildiğini ancak ev ve işyerleri teslim edilmeyenlerin mağduriyetinin devam ettiğini belirtti. Bu konuyu Meclis gündemine taşıyan Nalbantoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından yanıtlanması istemiyle şu soruları yöneltti:

30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de yaşanan depremin ardından 2021 yılında yapımına başlanan konut ve dükkanların ne kadarı tamamlanarak hak sahiplerine dağıtılmıştır? Konut ve dükkanları teslim edilmeyen hak sahiplerinin sayısı ne kadardır? Söz konusu konut ve dükkanların teslim edilmeme gerekçeleri nelerdir? Bakanlığınızca 18 Mart 2023 tarihinde yapılan açıklamada teslim edilenlerin dışında geriye kalanların mayıs ayında biteceği ifade edilmişken aradan bir yılı aşkın süre geçmesine rağmen bu yapılar neden bitirilememiştir? Teslim edilen konutlarda yaşanan çatı akma, elektrik ve su tesisatı, doğalgaz gibi donanım eksikliklerinin onarım ve bakım sorumluluğu Bakanlığınıza mı yoksa hak sahiplerine mi aittir? Konut ve dükkanları teslim edilmeyenlerle ilgili ne gibi bir çalışma yapılmaktadır? Bunların yapımının tamamlanması ve hak sahiplerine teslimi konusunda öngörülen bir tarih var mıdır?

Depremzedelerin Mağduriyeti Devam Ediyor

Nalbantoğlu, İzmir depremi mağdurları platformu tarafından yapılan açıklamalara da değinerek, yaklaşık 125 ailenin hâlâ konutlarını teslim alamadığı ve bu belirsizliğin ne zaman sona ereceğine dair net bir bilgi verilmediğini belirtti. Milletvekili, yetkililerin bir an önce harekete geçmesi ve depremzedelerin mağduriyetinin giderilmesi için gerekli adımların atılması çağrısında bulundu.

Teslim Edilen Konutlarda Sorunlar Bitmiyor

Teslim edilen konutlarda da birçok sorun yaşandığını belirten Nalbantoğlu, çatı akma, elektrik ve su tesisatı, doğalgaz gibi donanım eksikliklerinin çözülmesi gerektiğini vurguladı. Bu sorunların çözümünün hak sahiplerinin değil, ilgili bakanlığın sorumluluğunda olduğunu ifade eden Nalbantoğlu, yetkililerin bu konuda daha duyarlı ve hızlı hareket etmeleri gerektiğini belirtti.