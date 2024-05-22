2022'de Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından dünyanın en iyi 32 turizm köyünden biri seçilen Birgi, tarihi dokusunu bugüne kadar korumayı başardı.

Sürdürülebilir Turizm Uzmanı Ferdi Akarsu: "Binalar, medreseler, camiler hala aynı o ilk hali gibi duruyor. Burada en önemli etken evlerin taştan olması ve yaşayanların kültürlerini sürdürmek için gayret göstermesidir. Köyde evler, küçük, hafif, yığma taş diyebileceğimiz taşlardan yapılıyor. Bu da deprem olduğun binaların sağlam kalmasını sağlıyor. İzmir tarih boyunca kaç deprem yaşamış, yıkılmış, kurulmuş. Ama Birgi o kadar zaman boyunca kendini günümüze kadar güzel bir şekilde getirmeyi başarmış, hiçbir büyük yıkım olmamış"dedi.