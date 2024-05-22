Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit önderliğinde ilçede kapsamlı bir temizlik seferberliği başlatıldı.

Temiz Balçova hedefi için gece gündüz çalışma

"Temiz Balçova" sözü verdiklerini ve bu hedefe ulaşmak için var güçleriyle çalışacaklarını belirten Yiğit, bugün sabah erken saatlerde Korutürk Mahallesi'nde başlattıkları temizlik faaliyetinin tüm mahalleleri kapsayacağını ifade etti.

Detaylı temizlik her mahalleye ulaşacak

Başkan Yardımcısı Bora Er'in koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Balçova'nın tüm mahallelerinde detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştirilecek.

Yiğit: "Hemşerilerimize layık olmak için gece-gündüz çalışacağız"

Temiz bir Balçova için kararlı olduklarını vurgulayan Yiğit, "Daha temiz, daha güzel ve daha yaşanabilir bir Balçova sözü verdik ve bu sözümüzü unutmadık. Sözümüzü tutmak, hemşerilerimize layık olmak için gece-gündüz çalışacağız" dedi.

Balçovalılar temizlik seferberliğine destek vermeye davetli

Balçova Belediyesi, tüm hemşerilerini temizlik seferberliğine destek vermeye ve çevrelerini temiz tutmaya davet ediyor.