ABD'de 400 dolara satılan Rubyglow (Yakut Parıltısı) ananaslar, yüksek fiyatlarına rağmen yoğun talep görüyor. Bu lüks meyvenin sırrı, lezzetinde ve prestijinde yatıyor.

Lüks ananaslar: Rubyglow'un eşsiz başarısı

ABD'de satışa sunulan ve fiyatıyla şaşırtan Rubyglow ananaslar, tüketiciler arasında büyük ilgi gördü. Güney Kaliforniya'daki lüks manav Melissa's Produce, bu özel meyveyi piyasaya sürerek prestij kazandı. Şirketin halkla ilişkiler müdürü Robert Schueller, Rubyglow ananaslarının çoğunu Las Vegas ve Kaliforniya'daki lüks restoranlara sattıklarını belirtti.

Rubyglow'un lezzet sırrı

Rubyglow ananasları, melezleme yöntemiyle elde edilen sıradışı rengi ve eşsiz lezzeti ile dikkat çekiyor. Ünlü şef Bo Corley, bu ananasların ağızda oluşan acılığı yok ettiğini belirterek, lezzetinin benzersiz olduğunu ifade etti. Corley, bu ananasların kesinlikle çok güzel olduğunu ancak 400 dolarlık fiyatı hak edip etmediği konusunda şüpheleri olduğunu dile getirdi.

Sosyal ve ekonomik etkiler

CNN, bu ananasların yüksek fiyatına rağmen yok satmasının, Amerikan ekonomisindeki çelişkileri gözler önüne serdiğini belirtti. İşsizlik ve enflasyonla boğuşan birçok Amerikalı için bu tür lüks ürünler şaşırtıcı olabilir. Ancak, prestijli restoranlar ve sosyal medyada nüfuz sahibi kişilerin bu ürünlere olan ilgisi, lüks meyve pazarının büyümesine katkı sağlıyor.

Üretim süreci ve pazar stratejisi

Rubyglow ananasları, Kosta Rika'da yetiştirilip, 15 yıllık bir geliştirme sürecinin ardından piyasaya sürüldü. Bir ananasın büyümesi yaklaşık iki yıl sürüyor ve bu yıl sadece birkaç bin adet Rubyglow ananasının piyasaya sürülmesi bekleniyor. Şirket, 2020'de piyasaya sürdüğü Pinkglow ananaslarının da benzer bir ilgi gördüğünü ve fiyatlarının zamanla düştüğünü belirtiyor.

Lüks meyve pazarı

Son yıllarda lüks meyve pazarı büyümekte. Elma, mandalina ve çilek gibi meyveler melezlenerek yüksek fiyatlarla satılıyor. Rubyglow ananaslarının yanı sıra Pinkglow ananasları da piyasada ilgi görmüş, başlangıçta 50 dolara satılan bu meyveler artık 8 ila 29 dolar arasında alıcı buluyor ve Anneler Günü gibi özel anlarda hediye olarak tercih ediliyor.