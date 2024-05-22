Qualcomm'un son teknoloji yonga seti Snapdragon 8 Gen 4'ün piyasaya sürülmesiyle birlikte, Android telefon fiyatlarında önemli bir artış bekleniyor. Qualcomm'un yeni yonga seti için daha yüksek bir fiyat talep edeceği bildiriliyor, bu da akıllı telefon pazarında geniş çaplı etkiler yaratabilir.

Snapdragon 8 Gen 4 fiyatı güncelleniyor

Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 4 yonga seti için çalışmalarda son aşamaya geldi ve yeni yonga setinin fiyatında artış bekleniyor. TSMC'nin 4nm süreci üzerine inşa edilecek olan Snapdragon 8 Gen 4, selefi Snapdragon 8 Gen 3'ten daha pahalı olacak. Şu anda Snapdragon 8 Gen 3 için birim başına yaklaşık 200 dolar ödeme alan Qualcomm, yeni yonga seti için daha yüksek bir fiyat belirleyecek. Bu fiyat artışı, özellikle amiral gemisi segmentindeki telefonları etkileyecek.

Orta seviye telefonlar da zamdan etkilenecek

Çinli kaynaklar, yalnızca amiral gemisi telefonların değil, aynı zamanda orta seviye modellerin de bu zamdan etkileneceğini öngörüyor. 500 dolar civarında fiyatlandırılan telefonlar, bu durumdan en çok etkilenecek cihazlar arasında yer alıyor. Özellikle Redmi K70 Pro gibi modellerin fiyatlarında artış bekleniyor. Ancak, MediaTek Dimensity yonga setlerinde bu tarz bir fiyat artışı olmadığı için, Xiaomi ve Redmi gibi markaların Dimensity yonga setlerine yönelmesi olası.

Grafik performansı ve beklentiler

Snapdragon 8 Gen 4’ün grafik performansına büyük önem verildiği belirtiliyor. Çin’den gelen bilgilere göre, yeni yonga seti, Genshin Impact gibi yüksek grafik gereksinimi olan oyunları 1080p çözünürlükte çalıştırabilecek kadar güçlü bir Adreno GPU ile donatılacak. Bu, özellikle Ekim ayında çıkması beklenen Xiaomi 15 serisi için önemli bir avantaj sağlayabilir. iQOO ve OnePlus gibi markaların da yıl sonuna kadar Snapdragon 8 Gen 4’lü cihazlarını tanıtması bekleniyor.

Fiyat artışının sektörel etkileri

Qualcomm'un yeni yonga seti için fiyat artışı, akıllı telefon üreticilerini çeşitli stratejik kararlar almaya zorlayabilir. Markaların kâr marjlarını korumak için cihaz özelliklerini gözden geçirmesi veya fiyatları yükseltmesi bekleniyor. Bu durum, kullanıcılar için daha yüksek fiyatlı telefonların piyasaya sürülmesi anlamına gelebilir.