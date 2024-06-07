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Müsabakalarda fırsat bulmasına rağmen sayı almaktan vazgeçerek rakibini bağışlayan sporcuların centilmenliği seyircilerden büyük alkış aldı.

Seyirciler her sayı sonrası yarışmacıları alkışlarıyla tebrik ederken, zaman zaman atların yere düşmesiyle heyecanlı anlar yaşandı.

Atlı sporlar için kurulan alanda gerçekleştirilen müsabakalarda Uşak 1 Eylül Atlı Cirit Kulübü ve Erzurum Şengel Atlı Spor Kulübü karşı karşıya geldi.

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalin ikinci gününde yapılan cirit müsabakaları, ziyaretçiler tarafından heyecanla takip edildi.

İSTANBUL (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 6. Etnospor Kültür Festivali'ne katılan vatandaşlar, cirit müsabakalarına büyük ilgi gösterdi.

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