Rap müziğin tartışmasız en ikonik figürlerinden biri olan Eminem, yeni albümü "The Death of Slim Shady (Coup de Grace)" ile sevenlerini şaşkına çevirdi. Eminem, bu albüm öncesinde alter egosu Slim Shady'nin ölüm ilanını Detroit'te yayınlanan yerel bir gazetede duyurdu.

Yeni albümde neler olacak?

Eminem'in bu sıra dışı hamlesi, yeni albümünde Slim Shady karakterinin sonunu anlatacağını düşündürüyor. Hayranlar, albümde Slim Shady'nin başına gelenleri ve ölümünün ardındaki sır perdesini aralamayı merakla bekliyor.

Slim Shady kimdir?

Slim Shady, Eminem'in 1997 yılında yarattığı tartışmalı ve karanlık bir alter ego. Şiddet içerikli şarkı sözleri ve aykırı kişiliğiyle bilinen Slim Shady, Eminem'in kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

The Death of Slim Shady (Coup de Grace) Ne zaman çıkacak?

Albümün kesin çıkış tarihi henüz açıklanmasa da yaz aylarında müzikseverlerle buluşması bekleniyor. Eminem, her zaman olduğu gibi bu albümde de ünlü prodüktör Dr. Dre ile birlikte çalıştı.