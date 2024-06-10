Fenerbahçe'nin yeni yönetim listesinde yer alan Acun Ilıcalı, Ali Koç'un başkanlığındaki yönetimde bulunmasıyla ilgili olarak Aziz Yıldırım'a yönelik yaptığı çıkışma içeren sözleri için açıklama yaptı.

Ilıcalı, "Aziz Yıldırım, Ali Koç ile canlı yayına çıksın 'Ben hiçbir şey bilmiyorum' diyeceğim" ifadeleriyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Amacımızı gerçekleştirdiğimiz için memnunuz"

"O anki amacım, Sayın Yıldırım'ı canlı yayına çıkarmak için tahrik etmekti. 'Sen bunu yaparsan ben bir şey bilmiyorum' demek, onu teşvik etmekti. Bizim hedefimiz, Sayın Yıldırım'ı Ali Koç ile doğrudan konuşmaya teşvik etmekti. Sonuç olarak, amacımıza ulaştık ve bu bizi memnun etti. İki başkanın buluşması da olumlu bir gelişme oldu."