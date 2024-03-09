Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün Torbalı’ya gelerek çeşitli temaslarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bakan Tunç, Torbalı’nın Cumhur İttifakı adayı Özgür Erman Çağlar ile birlikte, yeni dönemde hükümetin tam desteği ile büyük bir atılım yapacağına inandığını belirtti. Tunç, belediyeciliğin AK Parti'nin işi olduğunun da altını çizdi.

TORBALI ADALET SARAYI BÜYÜTÜLÜYOR

Torbalı programı çerçevesinde ilk olarak Adalet Sarayı’nı ziyaret eden Tunç, kadın personele karanfil dağıtarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Daha sonra siyasi programları çerçevesinde AK Parti Torbalı İlçe Başkanlığı'na geçen Tunç’a ziyaretinde, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve Cumhur İttifakı Torbalı Belediye Başkan Adayı Özgür Erman Çağlar eşlik etti. Burada Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bakan Tunç, Torbalı Adalet Sarayı’nın fiziki olarak Torbalı’ya yetmediğini ve bu sorunun ek bina ile çözüme kavuşturulacağını belirtti. Torbalı'nın nüfusunun hızla arttığını ve sanayisiyle öne çıkan bir ilçe olduğunu hatırlatan Tunç, "15 yıl önce Torbalı Adalet Sarayı'nı biz inşa etmiştik ve hizmete açmıştık. 15 yılda Torbalı çok büyüdü. O dönemde ihtiyaca cevap veren bina şimdi yetmemeye başladı. Torbalı Adalet Sarayı'nın fiziki eksikliğini ek bina ile çözeceğiz. Bunun dışında yeni mahkemeler kurarak, Torbalılı hemşehrilerimize hizmet veren bir hale dönüştüreceğiz" dedi.

"TORBALI GERÇEK BELEDİYECİLİĞİ ÖNCEDEN DENEYİMLEDİ, ŞİMDİ YENİDEN AK PARTİ ZAMANI"

Yerel seçime dair de açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, Torbalı’da daha önce gerçek belediyeciliğin örneklerinin görüldüğünü belirterek, "Biz Torbalı'yı 2014-2019 döneminde AK Parti olarak yönettik. Hemşehrilerimiz neler yaptığımızı çok iyi biliyor. Gerçek Belediyecilik, Torbalı'nın daha önce deneyimlediği bir konu. İnşallah Özgür Erman Çağlar kardeşimle birlikte, Torbalı’da Gerçek Belediyecilik yeniden başlayacak, bizler de kendisine hükümet olarak her zaman destek olacağız" dedi.

"TORBALI'YI YÜKSELTECEK PROJELERİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İnşallah yeni dönemde Özgür Erman Çağlar ile birlikte Gerçek Belediyecilik yeniden başlayacak. Çünkü Torbalı en güzel hizmetleri hak ediyor. Özellikle şehircilik ve altyapı yatırımları konusunda projelere ihtiyaç var. Özgür kardeşimizin hazırladığı tüm projelere biz de hükümet olarak destek vereceğiz inşallah. Torbalı’nın ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Torbalı'yı büyütecek, daha da yükseltecek projeler hayata geçtiği zaman, Torbalı'mız inşallah daha da farklı olacak" dedi.

"BELEDİYECİLİK, AK PARTİ'NİN İŞİDİR"

Torbalı'nın AK Parti'ye yüksek oranda bir destek vereceğine inandığını belirten Bakan Tunç, "İnşallah Torbalı'ya yakışır yüksek oranda bir destekle sandıktan çıkacağımıza da inanıyorum. Biz de o güvene layık olmaya çalışacağız. 22 yıldır tek başına, Cumhur İttifakı olarak iktidardayız. İnsanı düşünen, önce insan diyen, insanın daha müreffeh şehirlerde yaşamasını sağlayan, eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan adalete, güvenliğe kadar hep insanı önceleyen politikaları hayata geçirdik. Bu süreç içinde ülkemizi istikrarlı kalkınma hamleleriyle baştan başa eserlerle donattık.

Hizmet ve eser siyaseti bizim vizyonumuzdur. 'Gerçek Belediyecilik' unsuru da aslında AK Parti'nin kuruluş sebebidir. 1994'te Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, CHP tarafından yaşanılamaz hale getirilmiş İstanbul'un yönetimini devraldı, kısa dönemde 4,5-5 yılda yaşanılabilir hale getirdi. İşte bu başarı bütün Türkiye'ye yayılmıştır. Belediyecilik, AK Parti'nin işidir" sözlerini sarf etti.