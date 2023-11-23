Tahmini Okuma Süresi: dakika

İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Beker, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Otel işleten emniyet müdürleri var. O otellerde fuhşun ötesinde yetiştirme yurdunda kalan kızlar çalıştırılıyor" şeklindeki açıklamasına dair konuştu. Beker, "Sayın Meral Akşener tarafından İYİ Parti'nin İstanbul'daki kampında açıklanan otel ve o otelde yaşanan skandal, birtakım kalemi kirlenmiş gazeteciler tarafından şahsımla ilişkilendirilmiştir. Bu iddiayı, ben de sizler gibi televizyondan öğrendim. Açık ve net söylüyorum; ne oteli bilirim, ne sahibini tanırım, ne de olayda bahsedilen emniyet mensubunun adını duydum. Umarım söz konusu iddialar, bir an evvel açıklığa kavuşur. Zaten Sayın Meral Akşener de İçişleri Bakanlığı'na elindeki bilgi ve belgeleri teslim ettiğini açıkladı. Buradan beni bu konuyla ilişkilendirmeye çalışan gazeteci, siyasetçi ve şahıslara sesleniyorum; eğer benim veya herhangi bir yakınımın, bahsedilen bu çirkin konuyla yakından uzaktan ilişkisi varsa, bugün hemen şimdi milletvekilliğinden istifa ederim. Benim hakkımda bu iddiaları yazanlar, ithamda bulunanlar bunu kanıtlamazlarsa namussuz, şerefsizdir. İkinci iddia ise kendine 'gazeteci' diyen ve onlara yaltaklık eden bir grubun, beni olayla hiçbir bağlantısı olmayan oğlum üzerinden namussuzca, terbiyesizce hedef almasıdır. Bir haber sitesinde gencecik kız çocuklarımızı, kurmak istedikleri siyasi kumpasa, fotoğraflarını kullanarak alet eden sözde gazeteciler iddialarını kanıtlamazsa, hem namussuz hem de şerefsizdir. Eğer benim oğlum o iddiaların içindeyse, adı geçen şahısları tanıyorsa ben yine bugün milletvekilliğinden istifa ederim" diye konuştu.



'İTİBAR SUİKASTİNE MARUZ KALDIK'



İYİ Parti'den istifasının fuhuş oteli iddiaları ile yakından uzaktan alakası olmadığını söyleyen Beker, "Söz konusu iddialar benim istifamın bir sonucu olarak, ben İYİ Parti'den istifa ettikten sonra ortaya atılmıştır. Hepsi yalan ve iftiradır. Parti içerisinde olan ve bir siyasi partiye yakışmayan dedikoduların, dedikodu boyutunu aşarak gazeteciler ve partililer tarafından bizlere sorulması ve parti yönetiminin bu medya operasyonuna karşı herhangi bir tavır sergilemeyişi, beni İYİ Parti ile bir yol ayrımına itti. Başta ben ve ailem olmak üzere İYİ Parti'ye emek vermiş onlarca yol arkadaşım, parti genel merkezine çöreklenmiş ve namuslu insanları hedef alan bir grubun itibar suikastine maruz kaldık" dedi.



Beker, Akşener'in iddiasını açıklığa kavuşturması gerektiğini kaydederek, "Eğer Meral Akşener'in bahsettiği bensem, ben bu insanları tanıyorsam, bu otelcileri tanıyorsam, bu namussuzlarla en ufak bir ilişkim varsa, kardeşlerimin varsa Türk milletine söz veriyorum, istifa edeceğim. İddia ettiği, Genel Başkan'ın söylediği kimse, onu çarşamba günü grup toplantısında açıklasın. Bensem beni açıklasın. Eğer bu iddia, benimle alakalı değilse, çıksın bunu düzeltsin. Düzeltmezse o genel başkanlıktan istifa etsin. Öyle 'çamur at izi kaldı' diye bir genel başkanlık olmaz" açıklamasında bulundu.



'İSTİFA EDENE İFTİRA ATILIYOR'



Partide bir kesimin Akşener'i bazı şeylere inandırdığını söyleyen Beker, "Öyle bir inandırmışlar ki; inandıranlardan bir tanesi de özel kalemi. FETÖ taktiği uygulanıyor. Bakın daha başka şeyler de çıkacak. İyi ki Millet İttifakı kazanamamış, iyi ki istifa etmişim. Partiden kimse istifa edemez. İstifa edenler tacizle suçlanıyor. Onun için Uğur Poyraz da istifa edemez. Eğer otel iddiaları açıklanmazsa ben daha fazlasını açıklayacağım" ifadelerini kullandı.