Buca’nın gelişmesi ve değişmesi için hazırladığı projeleri ve vaatlerini her gün kapı kapı dolaşıp esnaf ve vatandaşlara anlatan Cumhur İttifakı Buca Belediye Başkan Adayı Adnan Öztekin, Buca’da yaşayan gençleri ve emeklileri unutmadı. Öztekin, sosyal belediyecilik anlayışı gereği Buca Belediyesi’nde görev geldiklerinde gençlere ve emeklilere sosyal yardım kartı dağıtacaklarının müjdesini verdi. Öztekin, yarınlarımızın teminatı olan gençlere ‘Genç Kart’, emeklilerimize de ‘Buca Kart’ verecekleri açıkladı.

Buca Belediyesi olarak ‘Genç Kart’a aylık 1000 lira yatıracaklarının altını çizen Öztekin, “Ailesi Buca’da ikamet eden, 18-26 yaş aralığında olan ve hane halkı geliri asgari ücretin altında olan üniversiteli gençlerimize Türkiye’nin her yerinde geçerli 1000 lira değerinde sosyal yardım kartı imkanı sağlayacağız. Yarınlarımızın teminatı olacak gençler, her ay kartlarına yükleyeceğimiz 1000 liralık nakdi desteği ister yemek yemek için, ister kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak için isterlerse herhangi bir faturasını ödemek için kullanabilecek” diye konuştu.

Buca’daki dar gelirli emeklilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamalarına bir nebze de olsa destek olmak için emeklilere dağıtacakları ‘Buca Kart’a da aylık 750 lira nakit para desteği sağlayacaklarını vurgulayan Öztekin, “Maaşı asgari ücretin altında olan ve hiç geliri olmayan 65 yaş üstü emeklilerimizin hepsine Buca Kart vereceğiz. Şimdilik bu kartlara aylık 750 lira nakdi destek ödemesi yapmayı planlıyoruz. Buca Belediyesi’nin şuan birikmiş borçları ne kadar, kasası ne durumda bilmiyoruz ancak inşallah göreve geldiğimizde bilançoya bakıp hem gençlerimiz hem de emeklilerimiz için yapacağımız nakdi destek miktarını daha da arttırmayı planlıyoruz” dedi.