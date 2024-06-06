Bu tanıtım turu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği’ne (ZAFTODER) üye dört otelin konaklama sponsorluğunda gerçekleştirildi. Etkinlikte, uluslararası televizyon kanalları, haber ajansları ve sosyal medya içerik üreticilerinden oluşan 25 kişilik bir ekip ağırlandı.

Programın ilk günü: Tarihi mekanlar

31 Mayıs Cuma günü Afyonkarahisar Valiliği makam ziyareti ile başlayan program, şehrin tarihi ve kültürel miraslarının keşfiyle devam etti. İlk gün ziyaret edilen yerler arasında Afyonkarahisar Müzesi, Ulu Camii, Afyonkarahisar Kalesi, Afyon Tarihi Konak ve Evleri, Millet Hamamı, Mevlevihane, Bedesten, Tarihi Taşhan Çarşısı, İmaret Camii ve Taş Medrese yer aldı.

İkinci gün: Doğa ve kültürel keşifler

İkinci gün, Frig Vadisi Emre Gölü’nde sıcak hava balonu ve sultan kayığı ile göl turu yapılarak başladı. Ardından Memeç Kayalıkları, Kral Yolu, Aslantaş, Yılantaş, Maltaş, Ayazini Karşılama ve Tanıtım Merkezi, Meryem Ana Kilisesi-Aslanlı Mezar, Çok Katlı Yerleşim, Kybele Kutsal Alanı, Tanrıçalı Mezar, Yazılı Kilise, Genç İsa Kilisesi, Soylu Mezarı ve Avdalaz Kalesi ziyaret edildi. Ayrıca, bölgenin önemli tarım ürünlerinden biri olan haşhaş bahçeleri de gezildi.

Akşam ise, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve il protokolünün katılımıyla, UNESCO tescilli Afyonkarahisar’ın gastronomi zenginliği tanıtıldı. Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi tarafından düzenlenen workshop etkinliklerinde, katılımcılara yöresel lezzetler sunuldu.

Üçüncü gün: Doğal güzellikler

Etkinliğin üçüncü ve son günü, Akdağ Tabiat Parkı ve yılkı atları gözlemleri ile sona erdi. Bu doğal parkta yapılan gözlemler, katılımcılara bölgenin doğal güzelliklerini ve biyolojik çeşitliliğini yakından tanıma fırsatı sundu.