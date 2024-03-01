Cumhur İttifakı Seferihisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Aydın, “Değişim Başlıyor” sloganıyla proje tanıtım toplantısı düzenleyecek. Toplantı bugün saat 19:30’da Seferihisar Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleşecek. 5 yıllık ilçe başkanlığı döneminde yaşama geçen ve yatırım programına alınan projelerle Seferihisarlı seçmenler için bir umut olduğuna işaret eden Ahmet Aydın: “Ben ve arkadaşlarım 5 yıl boyunca siyasi görüş gözetmeksizin Seferihisarlıların ve Seferihisar’ın ihtiyacı olan proje ve hizmetlerin yaşama geçmesine vesile olduk. Yaptıklarımız 31 Mart 2024 yerel seçimleri için Seferihisarlı seçmende umuda dönüştü. Tanıtımını yapacağımız projelerimiz ile bugün seçmenin umudu daha güçlenecek” dedi. Seferihisar’ın hizmet almayan değil, Belediye Hizmetlerinden nasibini almayan bir şehir olduğunu öne süren Ahmet Aydın: “Bugüne kadar vesile olduğumuz projelerle Seferihisar, İzmir’de en fazla hükümet yatırımı alan ilçelerinden biri olurken Belediye adına elle tutulur gözle tutulur bir yatırım maalesef hayatımızda yer almadı. 31 Mart’tan sonra Seferihisar, Belediye Hizmetleriyle de buluşacak” dedi. Seferihisar tarihinde ilk kez bir Belediye Başkanı adayının proje tanıtım toplantısı düzenleyeceğine dikkat çeken Ahmet Aydın: “Seferihisar Belediyesi olarak yaşama geçireceğimiz projelerimizi bugün kamuoyu ile paylaşacağız. Seferihisar’ı 5 yıl boyunca köy köy, mahalle mahalle, kapı kapı dolaştık. 27 Ocak’tan beri Belediye Başkan Adayı olarak Seferihisarlı vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Hangi siyasi görüşten olursa olsun seçmenimiz ‘siz ilçe başkanı olarak Seferihisar’a büyük hizmetler verdiniz sizin Belediye Başkanı olarak da Seferihisar’a yeni yatırımlar ve hizmetler getireceğiniz konusunda kuşkumuz’ yok diyor. Bu umudu ben ve arkadaşlarım görüyoruz. Bu umut bugün düzenlenecek tanıtım toplantısının ardından daha güçlenecek” dedi. “Ben siyasete Seferihisar’a ve Seferihisar’da yaşayanlara hizmet etmek için girdim” diyen Ahmet Aydın: “Siyasi hayatım boyunca tek işim, Seferihisar’a ve Seferihisarlılara hizmet etmek olmuştur. Seferihisar’ın ihtiyaçlarını, sorunlarını, eksikliklerini biliyoruz; Seferihisar’ın yapısal sorunlarına çözüm olacak projelerimizi vatandaşlarımızla buluşturacağız” dedi. Sosyal ve gönül belediyeciliği çerçevesinde çok özel projelerle vatandaşın karşısına çıkacaklarını ifade eden Ahmet Aydın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Ulaşımdan eğitime, sosyal yardımlardan kültür sanata, sağlıktan spora kadar Seferihisar’ın yapısal sorunlarına çözüm olacak projelerimizi seçim vaadi olarak hazırlamadık, 5 yıllık ilçe başkanlığı döneminde Seferihisar halkından gelen talepler, tespit edilen sorunlar üzerinden alanında uzman ekiplerin katılımıyla geliştirilen özenli bir araştırma ve çalışmanın sonucu.”