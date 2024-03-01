İzmir Ticaret Borsası ve Yaşar Üniversitesi iş birliğiyle “Büyükbaş Hayvancılıkta Sürdürülebilirlik Çözümleri” proje yarışması gerçekleştirildi. Yarışma, İzmir Ticaret Borsası tarafından yürütülen ve Finance in Motion tarafından yönetilen EFSE DF (European Fund for Southeast Europe Development Facility) tarafından desteklenen “İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM) 2023 İhtiyaç Analizi Projesi” kapsamında düzenlendi.

Selçuk Yaşar Kampüsü’nde düzenlenen ve İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu ile EFSE Yatırım Uzmanı Can Kudret Gürbüz’ün açılış konuşmalarını yaptığı etkinlikte, şirketleşmiş girişimler tarafından mentorlerle bir araya gelerek, büyükbaş hayvancılıkta sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak çevre ve iklim dostu akıllı çözümler üretilmesi hedeflendi.

“BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK ETKİLENİYOR”

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, 2017’den bu yana Türk tarım sektörünün küresel rekabet gücünü artırmak ve böylece sürdürülebilirliğe destek olmak amacıyla yürütülen çalışmaların sonucunda, alanında Türkiye’de ilk olan İzmir Tarım Teknoloji Merkezi’ni (İTTM) kurduklarını ifade etti. Tuncer, “Hedefimiz; tarım sektöründe yaşanan sorunlara İTTM’de teknoloji ile çözüm aranması. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz ‘Büyükbaş Hayvancılıkta Sürdürülebilirlik Çözümleri Proje Yarışması’ düzenleyeceğimiz pek çok etkinliğin ilki. Hayvancılığı da kapsayacak şekilde, tarım sektörü, iklim değişikliğinden en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor. Dolayısı ile tarımsal varlığımızın korunması ve ekonomik bir güç olarak potansiyelini ortaya koyması için sürdürülebilir çözümler ivedilikle geliştirilmeli ve üreticilerimiz tarafından benimsenmelidir.” dedi.

“TARIMDA ÖNCÜ ÜNİVERSİTEYİZ”

Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu ise “Üniversite olarak sürdürülebilirlik alanına katkı koymak en büyük hedeflerimizden biri. Bunun en önemli örneklerinden biri ise üniversitemizin Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’ni kurmasıdır. Türkiye’de bu alanda İngilizce eğitim veren ilk fakülte olmanın gururunu yaşıyoruz. Ayrıca, İzmir Ticaret Borsası’nın tarım ile teknolojiyi buluşturan İzmir Tarım Teknoloji Merkezi’nin (İTTM) güdümlü proje ortakları arasında olmak ve tarımın geleceği için çözüm üretilmesine katkıda bulunmak da bizim için önemli bir ayrıcalık.” diye konuştu. Gıda tedarik zincirinde büyükbaş hayvancılığın önemini ifade eden Kazançoğlu, “Sadece akademik yayınlar değil, başta Avrupa Birliği projeleri olmak üzere; küresel fonlarla desteklenen çalışmalar da yürütüyoruz ve üniversitemizin kapıları tüm paydaşlarımıza her zaman açıktır.” ifadelerini kullandı.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM ÖNEMLİ”

EFSE Yatırım Uzmanı Can Kudret Gürbüz ise EFSE olarak Türkiye dahil olmak üzere 16 ülkede faaliyet gösterdiklerini ve mikro ve küçük ölçekli işletmelere yerel finans kuruluşları aracılığıyla kredi sağlayan bir fon olduklarını belirtti. Sürdürülebilirliğin fonları için temel öncelik olduğunu belirten Gürbüz “İzmir Ticaret Borsası tarafından geliştirilen İzmir Tarım Teknoloji Merkezi tarımda sürdürülebilir üretim için çok önemli bir işlev üstlenecek. EFSE olarak İTTM’nin ihtiyaç

analizi çalışmasına katkı sağlamaktan ve İzmir Ticaret Borsası ile iş birliği yapmaktan çok mutluyuz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından etkinliğin sponsorlarından Pınar Et Firmasından Hammadde Alım Müdürü Uğur Helvacı “Türkiye ve Dünya Hayvancılığında Sürdürülebilirlik” başlıklı bir sunum yaparak gerçekleştirdikleri sürdürülebilirlik faaliyetlerine değindi ve sektörle ilgili görüşlerini katılımcılarla paylaştı. Diğer bir etkinlik sponsoru Taze Süt Firma sahibi ve Agro Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Yetkilisi Murat Bolat ise işletmesindeki yenilikçi faaliyetleri ve ilgili fonun işleyişini anlattı. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç. Dr. Elif Tunalı Çalışkan ise İzmir Ticaret Borsası tarafından yürütülen İTTM İhtiyaç Analizi Proje çalışması ve bu çalışma kapsamında belirlenen “Büyükbaş Hayvancılıkta Sürdürülebilirlik Çözümleri” yarışmasının detayları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Etkinlikte şirketleşmiş girişimler, alanlarında uzman mentorlarla çalışarak, büyükbaş hayvancılıkta sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak çevre ve iklim dostu akıllı hayvancılık çözümlerini geliştirdi ve ortaya çıkan çalışmalar jüri değerlendirmesine sunuldu.

FİKİRLER YARIŞTI

İTTM, Pınar Et ve Foça’dan Taze Süt sponsorluğunda gerçekleştirilen ve birincilik ödülünün 50 bin TL olarak belirlendiği yarışmada, jürinin yaptığı değerlendirmenin ardından, XZ Elektronik- SmartMesh firmasının hayvan takibine yönelik olarak tasarladığı “Yapay Zekâ Destekli Long Range ISM Band Transmitter Receiver ile SaaS Mesh Network Çözümü” ile birinci oldu. Diagno Biyoteknoloji firması “Buzağı İshallerinde Enfeksiyon Ajanının Tesbiti İçin Vegan, Çevreci ve Hesaplı Tanı Kiti” ile ikinci olurken Agromechatronics firması, “Hayvancılık için Modüler Robot Sistemi Hayvan Sağlığı, Beslenme Alışkanlıkları için İzleme Sistemi ve Yem itme, Hayvan Altını Alma için Küreme Sistemi” ile üçüncülüğe layık bulundu.

Yarışmanın seçici kurulu şu isimlerden oluştu:

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ömer GökhanTuncer, İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, Tire Süt Kooperatifi Başkanı Osman Öztürk, İZSİAD Başkanı Hüseyin Cengiz, Taze Süt & Agro GSYF Kurucu ve Yöneticisi Murat Bolat, Pınar Et Hammadde Alım Müdürü Uğur Helvacı, İmecemobil Tarım Platformu Ürün ve İş Geliştirme Direktörü Caner Önder, İzmir Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mete Üre, İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü, Denizbank Menemen Şubesi Müdürü Asuman Köseoğlu ve Yaşar Üniversitesi BTTO Müdürü Necip Özbey.

Sektör temsilcileri arasında oldukça ilgi gören yarışmaya katılan firmalar ise şu şekilde sıralandı: Agrirossa, Agromechatronics, Atlas Bitkisel Üretim ve Toprak Ürünleri, Diagno Biyoteknoloji, Ne Ekersen Bilişim Yazılım Tarım Danışmanlık Pazarlama Ticaret ve Arge, Padok Hayvancılık ve Tarım Ürünleri, Rebioca, Tarım CAN Teknoloji Yazılım Danışmanlık ve Medya Hizmetleri, XZ Elektronik.

Avrupa Güneydoğu Avrupa Fonu Nedir?

Avrupa Güneydoğu Avrupa Fonu'nun Teknik Destek Programı (EFSE DF), 2006 yılında oluşturulmuştur. Etki odaklı varlık yöneticisi Finance in Motion tarafından yönetilen fonun

teknik destek programının amacı, hedef ülkelerde fonun kalkınma finansmanı görevinin etkisini ve kapsamını en üst düzeye çıkarmak için etkili, hedef odaklı ve yenilikçi teknik destekler sağlamaktadır. Ayrıca EFSE DF'nin bir kolu olan EFSE Girişimcilik Akademisi, girişimcilere kaynaklar, eğitim, finansal destek fırsatları ve başarılı girişimlere dönüşebilecek iyi fikirler için gerekli diğer araçları sağlamayı hedeflemektedir.

Avrupa Güneydoğu Avrupa Fonu (EFSE) hakkında daha fazla bilgi almak için www.efse.lu adresine, fon yöneticisi Finance in Motion hakkında daha fazla bilgi almak için www.finance-in-motion.com adresine başvurulabilir.